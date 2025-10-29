Fellin, Napolitano und Rispoli ziehen ins Achtelfinale

Von: Ivd

Wolkenstein – Der Dienstag beim „Raiffeisen ITF Men’s Val Gardena Südtirol“ in der Hartplatzhalle des TC Gherdëina brachte großes Tennis sowie zahlreiche Heimsiege mit sich. Im Rahmen der letzten zehn Einzelpartien der ersten Hauptrunde sowie der sechs Doppel-Achtelfinalmatches standen insgesamt 16 Begegnungen auf dem Programm. Besonders erfreulich aus lokaler Sicht: alle drei Akteure mit Südtirol-Bezug konnten ihre Einzel erfolgreich gestalten und stehen nun im Achtelfinale. Auch im Doppel schlugen viele heimische Hoffnungen auf.

Nicola Rispoli vom TC Bozen gelang nach überstandener Qualifikation ein souveräner Auftritt gegen den Ukrainer Tymur Bieldiugin, den er mit 6:3, 6:4 entzaubern konnte. In gleichem Maße überzeugend agierte Stefano Napolitano vom TC Rungg, der nach seiner letztjährigen Verletzungspause sowie kleineren Problemen am Wochenende in der Serie A1 wieder voll im Rhythmus zu sein scheint: gegen Leonardo Rossi ließ die Nummer 6 der Setzliste beim 6:1, 6:3 keine Zweifel aufkommen. Der Brixner Pietro Fellin – Vorjahres-Viertelfinalist im Einzel, heuer an Nummer 4 geführt und obendrein Titelverteidiger im Doppel – musste gegen den italienischen Qualifikanten Giacomo Crisostomo im zweiten Satz etwas härter kämpfen, setzte sich aber nach drei abgewehrten Satzbällen im Tiebreak mit 6:1, 7:6(8) durch. Neben den drei Hoffnungen mit lokalem Bezug erreichten auch der topgesetzte Österreicher Sandro Kopp (6:4, 7:6(4) gegen Jacopo Bilardo) sowie Titelverteidiger Giovanni Oradini (7:5, 6:3 gegen Daniel Amarandei) die Runde der letzten 16. Für Überraschungen sorgten die Qualifikanten Matteo Fondriest und Calvin Müller, die sich gegen Samuel Pieri bzw. den an Nummer 5 geführten Finnen Eero Vasa behaupteten.

Doppel mit starker Südtiroler Präsenz

Auch im Doppelbewerb waren gleich fünf Paarungen mit Südtiroler Beteiligung im Einsatz. Daniel Haller (TC Gherdëina) unterlag gemeinsam mit Cristian Cauzzi noch spät am Montagabend den an Nummer zwei gesetzten Italienern Bilardo/De Bernardis mit 1:6, 5:7. Ebenfalls in Runde eins ausgeschieden sind die beiden Grödner Duos Tröbinger/Prinoth (3:6, 4:6 gegen Müller/Schell) und Homola/Stuffer (4:6, 6:7(6) gegen Morolli/Dragoni). Daniel Lechner hatte mit Leonardo Penasa (ATA Battisti) einen Matchball zum Einzug ins Viertelfinale, die beiden mussten sich schlussendlich aber doch der Paarung Malgaroli/Colombo mit 7:6(7), 6:7(6), 3-10 beugen. Die Fellin-Brüder Pietro und Manfred spielten bei Redaktionsschluss noch.

Ausblick auf Tag vier: Halbzeit in Wolkenstein

Am morgigen Mittwoch erreicht das M15-ITF-Event von Selva seine Halbzeit: an Turniertag 4 stehen die Achtelfinalpartien im Einzel sowie die Viertelfinalmatches im Doppel auf dem Programm. Nicola Rispoli trifft im dritten Match ab 09:30 Uhr auf Court eins auf den deutschen Qualifikanten Calvin Müller, während sich Pietro Fellin auf Court zwei mit dem Italiener Lorenzo Bocchi misst. Stefano Napolitano bekommt es in der zweiten Partie auf Platz 1 mit dem Qualifikanten Gabriele Volpi zu tun. Plopp Tennis wird die Matches live vor Ort covern.