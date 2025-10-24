Aktuelle Seite: Home > Sport > Ferrari-Bestzeit durch Leclerc im ersten Mexiko-Training
Ferrari-Bestzeit durch Leclerc im ersten Mexiko-Training

Freitag, 24. Oktober 2025 | 21:56 Uhr
Von: APA/dpa

In Abwesenheit seiner WM-Verfolger ist Oscar Piastri am Freitag beim Trainingsauftakt in Mexiko nicht über den vierten Platz hinausgekommen. Während sein McLaren-Teamkollege Lando Norris und Weltmeister Max Verstappen von Red Bull bei der einstündigen Einheit pausierten, fehlten Piastri deutliche 0,404 Sekunden auf Charles Leclerc. Der Monegasse fuhr im Ferrari die schnellste Runde, Zweiter wurde Kimi Antonelli im Mercedes, Dritter Nico Hülkenberg im Sauber.

Bei McLaren durfte der Mexikaner Patricio O’Ward vor den heimischen Fans den Wagen von Norris steuern. Er kam auf Platz 13. Bei Red Bull bekam der 18-jährige Arvid Lindblad die Chance, das Auto von Verstappen zu fahren. Der britisch-schwedische Teenager gilt als Kandidat für ein Cockpit bei Red Bulls zweitem Team, Racing Bulls. Er fuhr auf Rang sechs und war damit besser als Stammfahrer Yuki Tsunoda – allerdings auch auf den weicheren und damit schnelleren Reifen.

