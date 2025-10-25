Aktuelle Seite: Home > Chronik > Die Sommerzeit geht zu Ende
In der Nacht auf Sonntag endet die Sommerzeit

Die Sommerzeit geht zu Ende

Samstag, 25. Oktober 2025 | 09:04 Uhr
In der Nacht auf Sonntag endet die Sommerzeit
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 26. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Damit dürften wohl wieder die Diskussionen um die Vor- und Nachteile dieser Maßnahme starten, denn ein Ende der Zeitumstellung auf EU-Ebene lässt weiter auf sich warten.

Dabei wurde der entsprechende Kommissionsvorschlag aus dem Jahr 2018 bereits im Frühjahr 2019 vom EU-Parlament abgesegnet. Seitdem wird auf einen Beschluss des Rates, also der EU-Mitgliedstaaten, gewartet. Für eine Abschaffung müssten die Mitgliedstaaten mehrheitlich zustimmen.

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Kommentare
64
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Kommentare
48
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Kommentare
42
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
41
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Kommentare
36
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 