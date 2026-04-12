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Trotz seiner 39 Jahre denkt er noch lange nicht ans Aufhören

Festlicher Empfang für Paralympiasieger Emanuel Perathoner in Lajen

Sonntag, 12. April 2026 | 21:12 Uhr
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Andrea Mitterrutzner
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Von: ka

Lajen – Die Gemeinde Lajen bereitete ihrem zweifachen Paralympiasieger Emanuel Perathoner einen würdigen Empfang: Rund 250 Freunde, Fans und Wegbegleiter feierten den erfolgreichen Snowboarder in seiner Heimat. Das Fest wurde von der Gemeindeverwaltung gemeinsam mit dem Sportclub Lajen organisiert.

Andrea Mitterrutzner

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Sport folgten der Einladung, darunter Landesrat für Sport Peter Brunner sowie Vertreter des Comitato Italiano Paralimpico (CIP) mit Präsident Alessandro Colombo und Vizepräsident Rocco Maurizio Moretti. Auch VSS-Obmann Paul Romen, Kommandant Massimiliano Daves und CONI-Präsident Alexander Tabarelli, der souverän durch den Festakt führte, erwiesen dem Athleten die Ehre.

Trotz seiner 39 Jahre denkt Perathoner noch lange nicht ans Aufhören. Er kündigte an, auch in vier Jahren bei den nächsten Paralympischen Spielen wieder antreten zu wollen.

Andrea Mitterrutzner

Der Gemeindeausschuss mit Bürgermeister Stefan Leiter, Vizebürgermeister Martin Vikoler, Sportreferentin Andrea Mitterrutzner, Kulturreferentin Herta Ploner und Dominik Solderer zeigte sich erfreut über das gelungene Fest und betonte den großen Stolz auf den herausragenden Sportler aus den eigenen Reihen.

Bezirk: Eisacktal

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