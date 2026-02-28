Aktuelle Seite: Home > Sport > FIA präsentiert Kompromisslösung im Motorenstreit
Verdichtungsverhältnis des Mercedes-Motors sorgte für Diskussionen

FIA präsentiert Kompromisslösung im Motorenstreit

Samstag, 28. Februar 2026 | 19:26 Uhr
Verdichtungsverhältnis des Mercedes-Motors sorgte für Diskussionen
APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Eine Woche vor dem Saisonstart in Melbourne hat der Automobil-Weltverband (FIA) im Formel-1-Motorenstreit eine Kompromisslösung mit den Herstellern präsentiert. Zentrales Thema der Debatte war das Verdichtungsverhältnis im Verbrennungsmotor des neuen Hybrid-Antriebs. Dieses werde ab 1. Juni sowohl im warmen als auch im kalten Zustand gemessen, gab die FIA am Samstag bekannt. Eine entsprechende Anpassung am Technischen Reglement sei einstimmig verabschiedet worden.

Andere Hersteller hatten WM-Favorit Mercedes vorgeworfen, im Jahr der größten Regelrevolution seit Jahrzehnten einen Trick gefunden zu haben, um mehr Leistung aus dem Verbrenner herauszuholen. Das Mercedes-Aggregat, das auch die Kundenteams McLaren, Williams und Alpine verwenden, soll die Verdichtung bei Renntemperatur dank thermischer Ausdehnung der verwendeten Materialien von der erlaubten Rate von 16:1 auf 18:1 erhöhen.

Die Messung erfolgte bisher nur unter normaler Umgebungstemperatur. Nach einer Übergangsfrist, die die ersten sieben Rennen beinhaltet, wird ab 1. Juni sowohl im kalten als auch im heißen Zustand kontrolliert, hieß es von der FIA. Ab 2027 werde dann nur noch unter Betriebsbedingungen bei 130 Grad Celsius gemessen. Ursprünglich hatte der Weltverband als Kompromiss vorgeschlagen, ab 1. August auch unter Rennbedingungen zu kontrollieren.

Klärung von Graubereichen

Die Übergangsphase ermöglicht den Herstellern Umrüstungen an den neuen, dank fast 50 Prozent Elektro-Anteil komplexen Aggregaten. Den möglichen Leistungsgewinn hat Mercedes zuletzt als marginal bezeichnet, die Konkurrenz dagegen ortete durch den Graubereich im Reglement einen Wettbewerbsvorteil. Die Modifikation des Technischen Reglements erfolge nach den Testfahrten in Barcelona und Bahrain “nach umfangreichem Feedback von Fahrern und Teams”, teilte die FIA mit.

Die 2026 eingeführten Neuerungen seien eine der größten Veränderungen in jüngster Vergangenheit. “Alle Parteien erkennen an, dass mit der Einführung solch bedeutender Regeländerungen gemeinsame Erkenntnisse aus den Testfahrten vor Saisonstart und den ersten WM-Läufen des Jahres 2026 gewonnen werden können”, erklärte der Weltverband. Weitere, das Energiemanagement betreffende Evaluierungen würden fortlaufen. Der größte Punkt, der den Auftakt in Melbourne hätte überschatten können, ist aber gelöst.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spaltende Kundgebung
Kommentare
52
Spaltende Kundgebung
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
47
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Neuer Krieg: Israel und USA wollen Mullah-Regime stürzen
Kommentare
36
Neuer Krieg: Israel und USA wollen Mullah-Regime stürzen
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
31
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
28
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 