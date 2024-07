Fieber zwingt Jannik Sinner zu Planänderung

Olympia-Vorbereitung in Gefahr

Von: luk

Sexten/Paris – Der Sextner Tennisprofi Jannik Sinner, derzeit bester Tennisspieler der Welt, muss seine Reise nach Paris verschieben. Geplant war, dass Sinner heute nach Paris fliegt, um sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Doch ein Fieber zwingt ihn ins Bett und sorgt für eine kurzfristige Änderung seiner Pläne.

Medienberichten zufolge hatte Sinner bereits seinen Flug für heute gebucht, um pünktlich vor Ort zu sein und sein Trainingsprogramm aufzunehmen. Nun muss er voraussichtlich bis Donnerstag warten, bis er nach Paris reisen kann. Dies bedeutet, dass Italiens größte Olympia-Hoffnung im Tennis wertvolle Vorbereitungszeit verliert.

Am Donnerstag werden die Paarungen für das olympische Tennisturnier ausgelost, und die ersten Spiele beginnen bereits am Samstag. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele findet am Freitag statt.

Sinner hofft, dass er sich schnell erholt und trotz der Verzögerung fit und vorbereitet in das olympische Tennisturnier starten kann. Die Verzögerung und der Ausfall von Vorbereitungszeit stellen jedoch eine erhebliche Herausforderung dar. Sinners Fans und Unterstützer in Südtirol, Italien und weltweit hoffen auf eine schnelle Genesung und darauf, dass er seine Top-Form rechtzeitig wiederfindet.