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Noch gibt es die Chance auf Tickets bei der WM

FIFA startet weitere Verkaufsphase für WM-Tickets

Mittwoch, 22. April 2026 | 10:20 Uhr
Noch gibt es die Chance auf Tickets bei der WM
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
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Von: APA/dpa

Genau 50 Tage vor dem Start der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) gibt die FIFA ein neues Ticketkontingent frei. Wie der Fußball-Weltverband mitteilte, können Fans am Mittwoch ab 17.00 Uhr (MESZ) auf FIFA.com/tickets Eintrittskarten für alle 104 WM-Spiele erwerben. Bisher seien mehr als fünf Millionen Tickets verkauft worden. Laut FIFA werden je nach Spiel Karten in den Kategorien 1 bis 3 sowie Sitzplätze in der vordersten Reihe angeboten.

Das zusätzliche Ticketangebot erfolge im Rahmen der Last-Minute-Verkaufsphase, in der Fans bis Turnierende Tickets bestellen können. Bis zum Endspiel am 19. Juli werden laufend weitere Tickets je nach Verfügbarkeit angeboten, hieß es. Österreichs Fußball-Nationalteam trifft in der Gruppenphase auf Argentinien, Algerien und Jordanien.

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