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Infantino findet für Pläne keine Mehrheit

FIFA zieht Investorenpläne zurück

Samstag, 01. August 2026 | 01:59 Uhr
Infantino findet für Pläne keine Mehrheit
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FLORENCIA TAN JUN
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Der Fußball-Weltverband FIFA wird seine Investorenpläne nicht weiter verfolgen. Es sei deutlich geworden, dass das Projekt zu Spaltung geführt habe und nicht mehr im Interesse des ursprünglich angestrebten Ziels liege, teilte der Verband mit. Von Anfang an habe die FIFA betont, dass die Pläne nur umgesetzt würden, sollte eine Mehrheit der Mitgliedsverbände ihnen zustimmen, ließ sich Präsident Gianni Infantino in der Mitteilung in der Nacht auf Samstag zitieren.

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