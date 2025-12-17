FIL Alpin Rodel Weltcup: In Winterleiten beginnt neue Ära

Von: mk

Winterleiten – Am kommenden Wochenende fällt mit einem Doppelweltcup in Winterleiten der Startschuss für die neue Saison im FIL Alpin Rodel Weltcup. Mit den ersten beiden Rennen am Samstag und am Sonntag beginnt zugleich eine neue Ära, nach den Rücktritten von Evelin Lanthaler (ITA), Patrick Pigneter (ITA) und Co.

Das Rodelzentrum Winterleiten in der Steiermark zählt seit Jahren zu den Fixpunkten im Weltcupkalender. Wie bereits in der Saison 2024/2025 beginnt auch der Weltcupwinter 2025/2026 mit einem Doppelweltcup, am Samstag und am Sonntag geht es jeweils mit dem einzigen Wertungslauf im Doppelsitzer los, anschließend folgen die ersten Läufe im Einsitzer Damen und im Einsitzer Herren, ehe es am späten Vormittag mit den Finalläufen weiter geht.

Schallmauer von einer Minute erstmals geknackt

Im Vorjahr holten im Einsitzer Evelin Lanthaler und Michael Scheikl (AUT) an beiden Renntagen den Tagessieg, beide haben inzwischen ihre sportliche Karriere beendet und sind nicht mehr am Start. Allerdings sicherte sich Scheikl noch einen Eintrag in die Geschichtsbücher der Winterleiten, mit einer Laufzeit von 59,57 Sekunden stellte der Steirer einen neuen Bahnrekord auf. Ebenfalls unter der Schallmauer von einer Minute blieben Fabian Brunner (ITA/59,68) und Alex Oberhofer (ITA/59,83). Im Doppelsitzer holten die Lokalmatadore Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) sowohl am Samstag als auch am Sonntag den Tagessieg, vor Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA). Zu einer Nervenfrage werden die Damenrennen, denn keine der Starterinnen konnte bislang einen Weltcupsieg verbuchen, schließlich war Lanthaler seit Januar 2020 in Rumänien ungeschlagen. Im Vorjahr reihten sich Daniela Mittermair (ITA) im ersten Weltcup hinter Lanthaler auf Platz zwei ein, im zweiten Weltcup am Sonntag wurde Tina Stuffer (ITA) hinter der ebenfalls zurückgetretenen Tina Unterberger (AUT) und Siegerin Lanthaler Dritte.

Tauwetter als Unsicherheitsfaktor

Die Ausrichter vom SC Obdach werfen laufend einen Blick auf die ausgesprochen milden Temperaturen dieser Tage, auch für das Weltcup-Wochenende ist auf der Winterleiten Tauwetter vorhergesagt, mit Höchstwerten bis plus sieben Grad Celsius. „Noch ist die Bahn in einem perfekten Zustand, aber wir müssen sie schonen“, versichert Hubert Götschl, der weiterhin auf nächtliche Minusgrade hofft, damit die 940 Meter lange Bahn laufend auf Vordermann gebracht werden kann.

„Die Winterleiten bietet ab Anfang Dezember ideale Trainingsmöglichkeiten, vor allem für die kleinen Nationen der FIL Gruppe. Somit dürfen wir uns auf spannende Rennen freuen, vor allem im Einsitzer Damen ist der Kreis der Favoritinnen größer denn je, aber auch bei den Herren kommen mindestens fünf Rodler für einen Sieg in Frage“, erklärt Andreas Castiglioni, Sportdirektor Alpin Rodeln im Internationalen Rodelverband FIL.

Programm FIL Alpin Rodel Weltcup, Winterleiten*

Freitag, 19.12.2025

9.00 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

10.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

12.30 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer

Anschließend Mannschaftsführersitzung

Samstag, 20.12.2025

9.00 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

9.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

Anschließend Mannschaftsführersitzung

Anschließend Siegerehrung Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Doppelsitzer

Sonntag, 21.12.2025

9.00 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

9.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

10.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

11.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

Anschließend Siegerehrung Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Doppelsitzer

*Änderungen vorbehalten