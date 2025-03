Finale der Snowvolleyball-Meisterschaft 2025: Südtirol gewinnt erneut

Von: mk

Prato Nevoso – Die vierte Ausgabe der italienischen Snowvolleyball-Meisterschaft ging am Sonntag zu Ende. Das Finale bestätigte die Ergebnisse des letzten Jahres: Südtirol holte alle Titel des Wettbewerbs. Die Volleyballer des SSV Bruneck, Peter Seeber, Theo Hanni, Michael Burgmann und Thomas Berger standen ganz oben auf dem Podest, ebenso wie ihre Teamkolleginnen Lea Burgmann, Anja Burgmann und Sarah Riva.

Das Turnier der Herren verlief reibungslos, die Südtiroler gaben keinen einzigen Satz an ihre Gegner in Prato Nevoso in der Gemeinde Frabosa Sottana in der Provinz Cuneo im Piemont ab. Nach der Vorrunde bezwangen die jungen Athleten im Halbfinale Pizzileo E., Pizzileo T. und Carucci mit 2:0 (15-12, 15-13) und im Finale Di Risio, Camozzi und Geromin ebenfalls mit 2:0 (15-10, 15-10). Zum MVP des Turniers wurde Michael Burgmann gekürt, der zusammen mit Seeber Peter alle vier Ausgaben der italienischen Absolute Snow Volleyball Championship gewonnen hat.

Bei den Frauen verteidigten die Damen des SSV Bruneck (trotz der Abwesenheit ihrer Teamkollegin Julia Mairhofer) die bei der letzten Ausgabe gewonnene Trikolore mit einer nahezu perfekten Leistung. Nachdem sie die Qualifikationsrunde überstanden hatten, setzten sie sich im Halbfinale mit 2:0 (15:10, 15:4) gegen Priore, Realini und Bruno durch, bevor sie sich in einem spannenden Finale mit 2:1 (20:18, 14:16, 15:12) im Tie-Break gegen Arcaini, Dalmazzo, Pozmikova und Dostalova durchsetzten. Das italienische Meisterteam wehrte im ersten Satz vier Satzbälle gegen ihre Gegnerinnen ab und gewann dann 20-18, hatte im zweiten Satz einen Matchball, der mit 14-16 verloren ging, und schaffte es dann, im dritten Satz bei +3 mit 15-12 die Bilanz zu schließen. Der MVP-Titel bei den Frauen ging an Sarah Riva.

Das Podium der Herren:

1.Seeber, Hanni, Burgmann, Berger

2.Di Risio, Camozzi, Geromin

3.Pizzileo E., Pizzileo T., Carucci

Das Podium der Damen:

1.Burgmann L., Burgmann A., Riva

2.Arcaini, Dalmazzo, Pozmikova, Dostalova

3.Priore, Realini, Bruno

MVP-Herren: Michael Burgmann

MVP-Damen: Sarah Riva