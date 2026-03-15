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Lamine Yamals Spanier treten nicht gegen Argentinien an

“Finalissima” Spanien – Argentinien in Katar abgesagt

Sonntag, 15. März 2026 | 14:45 Uhr
Lamine Yamals Spanier treten nicht gegen Argentinien an
APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
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Von: apa

Das für 27. März in Katar geplante Duell zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien ist aufgrund der politischen Situation in der Region abgesagt worden. Das teilte die UEFA am Sonntag mit. Für das als “Finalissima” bezeichnete Spiel werde es auch keinen Ersatztermin geben, hieß es weiter. Eine Option sei es gewesen, ins Madrider Estadio Bernabeu auszuweichen, dies sei jedoch von Argentinien abgelehnt worden, vermeldete die Europäische Fußball-Union.

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