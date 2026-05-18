Finnland besiegt bei Eishockey-WM USA – Auch Kanada gewinnt

Von: apa

Titelverteidiger USA hat bei der Eishockey-WM in der Schweiz im dritten Spiel schon die zweite Niederlage einstecken müssen. Finnland fertigte das US-Team am Montag in Zürich mit 6:2 ab. Die Schweiz feierte einen 6:1-Kantersieg gegen Deutschland und übernahm mit Finnland die Führung in Gruppe A vor Österreich. In Gruppe B in Fribourg gewann Tschechien den Schlager gegen Schweden 4:3. Goldfavorit Kanada besiegte Dänemark 5:1, Superstar Sidney Crosby bereitete vier Tore vor.

Die Finnen überzeugten gegen den Weltmeister mit Effizienz in den ersten 22 Minuten, von zehn Schüssen landeten fünf im Tor von Joseph Woll (Toronto Maple Leafs), der danach vom Eis musste. Lenni Hämeenaho (7., 22./PP), Patrik Puistola (9.), Aatu Räty (15.) und Saku Mäenalanen (22.) sorgten mit ihren Toren für die Vorentscheidung.

Die Schweizer machten gegen Deutschland nach einem torlosen ersten Drittel Ernst und netzten im Mittelabschnitt gleich fünfmal. Die Zürcher Sven Andrighetto (zwei Tore) und Denis Malgin (ein Tor, zwei Assists) sowie NHL-Ass Roman Josi (ein Tor, zwei Assists) drückten der Partie ihren Stempel auf. Die Deutschen kassierten ihre dritte Niederlage im dritten WM-Spiel, ihnen droht ein frühes Aus. Makellos stehen hingegen in der Gruppe noch die Eidgenossen, Finnen (je drei Siege) und das ÖEHV-Team (zwei Siege) da.

Kanada weiter unbesiegt

Die Kanadier verbuchten gegen Dänemark ebenfalls den dritten Erfolg im dritten Match. Die Ahornblätter bewiesen aber erst im Schlussdrittel Abschlussqualität und gingen dank Treffern von Porter Martone (41.), Gabriel Vilardi (44.) und Denton Matychuk (44.) 3:0 in Führung. Nach dem 1:3 von Nick Olesen (51.) trafen noch Ryan O’Reilly (52.) und Parker Wotherspoon (60.).

Tschechien ging gegen Schweden durch Matej Blumel (4.), Dominik Kubalik (13.) und Jakub Flek (13.) zügig 3:0 in Führung. Das Drei-Kronen-Team verkürzte aber durch zwei Überzahltreffer noch vor der ersten Sirene auf 2:3. Im Mittelabschnitt verpassten die Tschechen die Vorentscheidung, mit 4:3 ging es in den Schlussabschnitt. Dort gelang den Schweden trotz eines Sturmlaufs nichts Zählbares, Tschechien ist daher hinter Kanada vorerst Zweiter.