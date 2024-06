FITP-Promo-Turnier in Bozen am 29. und 30. Juni

Von: Ivd

Bozen – Am Wochenende vom 29. bis 30. Juni 2024 findet in Bozen das VSS/Raiffeisen FITP-Promo-Turnier statt, ausgerichtet vom Tennisclub Gemeinde Bozen. Dieses Nachwuchsturnier bietet jungen Tennisspielern in den Kategorien U8 und U10 die Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Die Veranstaltung verspricht spannende Matches und fördert den Tennissport in der Region.

Interessierte können sich bei Peter Larcher unter der Telefonnummer +39 349 284 2901 melden. Der Austragungsort ist bestens vorbereitet, um sowohl den Teilnehmern als auch den Zuschauern ein tolles Tenniswochenende zu bieten. Der Tennisclub Gemeinde Bozen freut sich auf rege Teilnahme und ein erfolgreiches Turnier.