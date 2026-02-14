Aktuelle Seite: Home > Sport > Flock gewinnt Olympia-Gold im Skeleton
Großer-Flock-Jubel im Eiskanal von Cortina

Flock gewinnt Olympia-Gold im Skeleton

Samstag, 14. Februar 2026 | 21:26 Uhr
Großer-Flock-Jubel im Eiskanal von Cortina
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Janine Flock hat olympisches Gold im Skeleton gewonnen und späte Genugtuung erfahren. Die 36-jährige Tirolerin verwaltete am Samstag ihren Vorsprung nach drei Läufen im Eiskanal von Cortina auch im finalen Run und setzte sich vor den Deutschen Susanne Kreher (+0,30 Sek.) und Jacqueline Pfeifer (+0,44) durch. 2018 hatte Flock eine Olympia-Medaille als Führende nach drei Läufen noch um zwei Hundertstelsekunden verpasst, dies passierte ihr 2026 nicht mehr.

“Ich kann es nicht glauben”, sagte Flock im ORF-TV-Interview, während sie die Medaille betrachtete. “In den ganzen Jahren war einiges dabei. Viele Erfolge, viele schöne Momente, Verletzungen, Umorientierungen, so viel, das mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin.” Sie habe gespürt, dass dies ein guter Platz für sie sei. “Ich habe loslassen können, ich habe alle vier Läufe gut erwischt, ich bin die Schlüsselstellen gut gefahren. Ich bin echt überglücklich.” An den vierten Lauf von Pyeongchang 2018 habe sie sich vor dem vierten Lauf erinnert, auch weil sie den Jubel an der Bahn für die vor ihr fahrenden Konkurrentinnen hörte. “Aber das war pure Energie, die ich gespürt habe.”

Für das ÖOC-Team war es die vierte Goldmedaille bei diesen Olympischen Spielen nach den Snowboardern Benjamin Karl (Parallel-Riesentorlauf) und Alessandro Hämmerle (Cross) sowie den Skirennläuferinnen Ariane Rädler/Katharina Huber in der alpinen Teamkombi. Insgesamt war es das 13. Edelmetall 2026 (4 Gold/6 Silber/3 Bronze). Im Skeltonsport war es das zweite Edelmetall für Österreich, das erste für eine Frau, 2002 in Salt Lake City gewann Martin Rettl Silber.

Flock legte mit Fortdauer jedes Laufes zu

Flock zeigte von Beginn an, dass sie die Herrin dieser Bahn ist. Die vierfache Europameisterin stellte am Freitag im ersten Lauf mit 57,22 Sek. einen Bahnrekord auf, den ihr allerdings im zweiten Pfeifer mit 57,18 abnahm. Trotzdem reichte es zur Halbzeitführung für die ÖOC-Athletin, die im Jänner wegen einer Gehirnerschütterung den Kampf um den Gesamtweltcup aufgeben musste. Diesen hatte sich die Belgierin Kim Meylemans gesichert, die in Cortina nicht in die Medaillenentscheidung eingreifen konnte.

An Tag zwei legte Flock nach verhältnismäßig zögerlichem Start (22. Zeit) wie in jedem Lauf kontinuierlich zu, war bei der dritten Zwischenzeit bereits Sechste und am Ende Laufschnellste. “Sie hat mentale Stärke gezeigt, der dritte Lauf ist der schwierigste”, sagte Teamkollege und Trainingspartner Samuel Maier, der mit Flock am Sonntag im Mix-Teambewerb antreten wird.

“Es sind so viele Teile, die zusammenstimmen müssen. Wir haben ein super Teamgefüge, wir haben viele Betreuer dabei, jeder hat einen Superjob gemacht. Das ist so viel wert. Es hat sich über die letzten Jahre entwickelt, jetzt dürfen wir ernten, ich habe sie endlich in der Hand”, sagte Flock, die die Liebe zum Sport und zur Arbeit als Erfolgsfaktoren nannte. “Ich bin immer dran geblieben. Nach den Spielen in Peking habe ich mein Umfeld neu aufgestellt.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
68
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
52
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Kommentare
25
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Kommentare
21
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
21
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 