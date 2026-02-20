Aktuelle Seite: Home > Sport > Flock und Hämmerle Fahnenträger bei Schlussfeier
Olympiasiegerin Flock und Hämmerle zum Abschluss Fahnenträger

Freitag, 20. Februar 2026 | 14:59 Uhr
Ein bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina “vergoldetes” Duo wird bei der Schlussfeier am Sonntag (20.00 Uhr) die österreichische Fahne tragen: Die Olympiasieger Janine Flock und Alessandro Hämmerle führen die ÖOC-Delegation in die Arena von Verona. “Das fühlt sich größer an als jede Medaille”, freute sich Skeleton-Gewinnerin Flock und auch für den nun schon zweifachen Snowboard-Cross-Olympiasieger Hämmerle ist es eine “riesengroße Ehre”.

Flock hatte sich nach ihrer langen Karriere nicht nur das heißersehnte Olympia-Edelmetall, sondern mit Gold ihre Karriere gekrönt. “Die Nominierung als Fahnenträgerin ist für mich etwas ganz Besonderes. Es war ein langer Weg für mich, Olympiasiegerin zu werden – und jetzt darf ich bei der Schlussfeier in Verona die Fahne für Österreich tragen”, wurde Flock in einer Aussendung zitiert. Sie sehe es als Zeichen für den langen Weg mit allen Höhen und Tiefen.

Hämmerle hat seinen Triumph von Peking in Livigno wiederholt und ist stolz auf seine Aufgabe. “Es ist eine riesengroße Ehre für mich, die Fahne im Namen aller Athlet:innen des Olympic Team Austria in Verona schwenken zu dürfen. Das ist für mich ein perfekter Schlusspunkt dieser Winterspiele”, meinte der Vorarlberger.

