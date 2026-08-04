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Florucz konnte zufrieden sein

Florucz-Doppelpack für Union Saint-Gilloise in CL-Quali

Dienstag, 04. August 2026 | 22:27 Uhr
Florucz konnte zufrieden sein
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
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Von: importer

ÖFB-Stürmer Raul Florucz hat mit einem Doppelpack für Union Saint-Gilloise in der Champions-League-Qualifikation aufgezeigt. Der 25-Jährige hielt den belgischen Vizemeister am Dienstag beim packenden 3:3 (2:2) im Hinspiel der dritten Quali-Runde gegen Bodö/Glimt mit zwei sehenswerten Volley-Treffern in der ersten Hälfte im Spiel. Für Marko Arnautovic und Muhammed Cham hingegen setzte es mit Roter Stern Belgrad eine knappe 0:1-Niederlage auswärts gegen Hapoel Be’er Sheva.

Florucz glich für sein Team zweimal gegen den norwegischen Vizemeister aus: erst mit einem Volleyschuss von der Strafraumgrenze nach einem Corner direkt ins rechte Eck (25.), dann per Direktabnahme nach einem Konter (45.+5). In der 56. Minute wurde der dreifache ÖFB-Internationale ausgewechselt.

Arnautovic und Cham in Überzahl glücklos

Roter Stern Belgrad erlebte indes eine Enttäuschung. Der serbische Meister unterlag auswärts gegen Hapoel Be’er Sheva mit 0:1 (0:1). Der israelische Champion überstand im Heimspiel in Steinamanger (Ungarn) eine längere Unterzahl-Periode, nachdem der Ex-Austrianer Matan Baltaxa in Minute 60 die Gelb-Rote Karte kassiert hatte. Arnautovic und Cham waren jeweils in der Halbzeitpause eingewechselt worden. Baltaxa erhielt beide Verwarnungen innerhalb von zwei Minuten, die folgende Drangperiode konnte Roter Stern aber nicht in den Ausgleichstreffer ummünzen.

Slovan Bratislava setzte sich beim schwedischen Überraschungsmeister Mjällby AIF mit 2:1 (0:0) durch und drehte die Partie mit zwei späten Toren. Innenverteidiger Kevin Wimmer saß beim slowakischen Meister auf der Bank. Olympique Lyon musste sich noch ohne Neuzugang Felix Bacher, der am Sonntag für 4,3 Millionen Euro von Estoril Praia zum französischen Traditionsverein gewechselt war, mit 1:2 (1:0) bei Sparta Prag geschlagen geben. Verteidiger Nosa Iyobosa Edokpolor wurde bei FK Kauno Zalgiris aus Litauen beim 0:5 (0:2) auswärts gegen Dinamo Zagreb nach der Halbzeitpause eingewechselt.

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