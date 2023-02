Foxes auch in Kärnten gnadenlos

Bozen – Wie bereits in allen drei vorangegangenen Spielen dieser Saison endete auch das heutige Match in Klagenfurt mit einem Tor Unterschied. Nach Ende der regulären Spielzeit stand es zwischen dem EC KAC und dem HCB Südtirol Alperia nach Toren von Ticar, Alberga, Hochegger und Mitch Hults 2:2, die Verlängerung endete torlos und nach einer langen Serie von Penalties brachte der Treffer von Mike Halmo die Entscheidung zugunsten der Weißroten und den wichtigen Zusatzpunkt. Durch die gleichzeitige Heimniederlage von Innsbruck gegen Graz benötigt Bozen nur einen Punkt aus den kommenden drei Spielen, um sich die Teilnahme an der nächsten Champions Hockey League zu sichern.

Das Match

Coach Glen Hanlon vertraute demselben Lineup wie im Spiel gegen Olimpija, wieder dabei Ginnetti, out Amorosa, Glück, Kasslatter und Matus (Turnover), das Tor hütetet Andreas Bernard.

Beginn nach Wunsch für die Hausherren, die nach knapp einer Minute in Führung gingen: Postma zog von der blauen Linie ab und Ticar gab der Scheibe die entscheidende Richtungsänderung. Bozen kam nur langsam in die Gänge und Mitch Hults unterband im letzten Augenblick ein Duett zwischen Ticar und Ganahl, dann erst nahmen die Foxes langsam Schwung auf. Die erste Möglichkeit hatte McClure, der allein vor Dahm mit der Fanghand gestoppt wurde, die nächste erarbeitete sich Mantenuto, der sich über die rechte Seite durchtankte, auch für ihn war beim Klagenfurter Goalie Endstation und zuletzt ereilte auch ein Rebound von Hults nach einem Dalhuisen Blueliner dasselbe Schicksal. Nach fünfzehn Minuten holte sich Di Perna eine doppelte Strafe ab, seine Mitstreiter legten ein starkes Penalty Killing hin und ermöglichten dem Gegner kaum Chancen.

Guter Start in Drittel zwei für die Weißroten, die zuerst durch Mitch Hults und anschließend Miceli den Ausgleich auf dem Schläger hatten. Auch das nächste Powerplay zugunsten der Rotjacken neutralisierten die Foxes mit einem starken Penalty Killing und hatten im Anschluss desselben durch Miceli nach Zuspiel von Thomas die nächste Einschussmöglichkeit. Beim ersten Powerplay machten es die Gäste besser: durch Strafen gegen Postma und Hundertpfund hatten sie für gut eine Minute doppelte Überzahl und nach knapp einer Minute zappelte die Scheibe im Netz: Culkin schlenzte die Scheibe vor das Kärntner Tor, wo Alberga goldrichtig stand und sie in den Kasten ablenkte. Das Match flaute nun etwas ab und spielte sich vorwiegend in der neutralen Zone ab, bis vier Minuten vor Drittelende die Zuordnung in der Bozner Defensive nicht stimmte: Zalewski kam zu einem Wraparound, den Bernard noch abwehrte und Hochegger beförderte den Rebound in die hohe Ecke.

Zwei Mal war der KAC zu Beginn des letzten Abschnittes dem dritten Treffer mit Fraser und Hundertpfund nahe, auch eine weitere Überzahl für die Hausherren endete ohne Torerfolg. Nach einer eher konfusen Phase des Spieles erzielte Mitch Hults nach Querpass von Halmo mit einem Onetimer den Ausgleich, der erst nach Videobeweis anerkannt wurde. Für die restlichen vier Minuten der regulären Spielzeit waren beide Teams auf Absicherung bedacht, so ging es in die Verlängerung, wo die Hausherren den vermeintlichen Siegestreffer erzielten, der jedoch nach Einsicht der Videokamera wegen Torhüterbehinderung aberkannt wurde. Bozen hatte anschließend zwar langen Scheibenbesitz, es schaute nur ein Schuss von Culkin an das Außennetz heraus. Im anschließenden Penaltyschiessen sorgte dann der Treffer von Halmo im 15. Versuch für die Entscheidung.

Für Frank & Co. geht die Reise morgen früh in die österreichische Hauptstadt weiter, wo am Sonntag mit Spielbeginn um 17:30 Uhr mit den Vienna Capitals der nächste Gegner wartet.

EC KAC – HCB Südtirol Alperia 2:3 SO (1:0 – 1:1 – 0:1 – 0:0 – 0:1)

Die Tore: 01:33 Rok Ticar (1:0) – 29:25 PP2 Domenico Alberga (1:1) – 36:24 Fabian Hochegger (2:1) – 54:28 Mitch Hults (2:2) – 65:00 PS Mike Halmo (2:3)

Schiedsrichter: Nikolic M./Trilar – Bärnthaler/Hribar

PIM: 6:8

Torschüsse: 24:34

Zuschauer: 4010