Foxes behalten auch gegen den KAC die Oberhand

Bozen – Zweiter Sieg in Folge im Penaltyschießen für den HCB Südtirol Alperia, der in der Sparkasse Arena nach einem hart umkämpften Spiel den EC KAC mit 4:3 bezwingt. Zwei Punkte für die Foxes, die damit ihre Tabellenführung auf +2 gegenüber Fehérvár ausbauen. Dennoch bleibt ein Hauch von Enttäuschung über ein aberkanntes Tor von Frigo, das den Foxes sieben Sekunden vor der Sirene den Sieg beschert hätte, bevor die Videoüberprüfung ein Berühren des Blockers des Kärntner Torhüters Vorauer durch Bradleys Schläger bestätigte.

Zeit zum Verschnaufen gibt es jedoch nicht: Bereits in 24 Stunden steht Bozen erneut auf dem Eis, wiederum vor heimischem Publikum, zum Top-Spiel gegen die Graz99ers (Spielbeginn 19:45 Uhr).

Der Spielverlauf:

Coach Glen Hanlon muss auf den gesperrten Christoffer verzichten, und auch Marchetti bleibt aus taktischen Gründen auf der Tribüne. Enrico Miglioranzi gibt sein Saisondebüt, und Mike Halmo kehrt in die Aufstellung zurück. Im Tor steht Vallini.

Bozen beginnt stark und hat die erste große Chance durch Frank, der allein vor dem Tor an einer Reflexabwehr von Vorauer scheitert. Kurz darauf zeigt auch Vallini seine Klasse, als er einen Schuss von Herburger mit dem Beinschoner pariert. Die Foxes bleiben gefährlich, unter anderem mit McClure, doch in der 12. Minute geraten sie in Rückstand: Hults verliert die Scheibe im neutralen Drittel, Petersen übernimmt, zieht ins Angriffsdrittel und schlenzt den Puck ins Kreuzeck. Bozen sucht den Ausgleich, doch Vorauer glänzt erneut, diesmal gegen Salinitri.

Gleich zu Beginn des zweiten Drittels erhöhen die Kärntner auf 2:0: Van Ee überwindet Vallini in der 22. Minute durch die Beine. Die Foxes geraten unter Druck, doch diesmal bewahrt Vallini sein Team vor einem weiteren Gegentreffer, als er einen Nahdistanzschuss von Pastujov entschärft. Die Hausherren erholen sich jedoch zusehends, bringen KAC mit Aktionen von DiGiacinto und Gazley in Bedrängnis und verkürzen kurz nach Ablauf ihres ersten Powerplays: Ein präzises Zuspiel von Salinitri auf Bradley führt zum Anschlusstreffer. Die Österreicher bleiben bei Kontern gefährlich, Vallini ist jedoch gegen From und Fraser auf dem Posten. In der 39. Minute gelingt Bozen der Ausgleich: Bradleys Distanzschuss wird von Brunner unhaltbar abgefälscht, was ihm sein erstes Saisontor beschert. Kurz darauf scheint Halmo auf Zuspiel von Bourque den Führungstreffer zu erzielen, doch eine Videoüberprüfung annulliert das Tor wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung.

Der KAC startet das Schlussdrittel im Powerplay und geht in der 43. Minute erneut in Führung: Hochegger zieht auf der rechten Seite durch und trifft ins Kreuzeck. Doch die Foxes geben nicht auf und gleichen ihrerseits in Überzahl aus, als Salinitri in der 51. Minute einen Schlagschuss perfekt ins obere Eck platziert. Das Spiel bleibt spannend, mit Chancen auf beiden Seiten. Zwei Minuten vor Schluss hat Bozen erneut Powerplay, und sieben Sekunden vor der Schlusssirene trifft Frigo aus dem Slot zum vermeintlichen 4:3. Doch die KAC-Bank fordert erneut eine Videoüberprüfung, und das Tor wird wegen einer Behinderung durch Bradley, der Vorauers Blocker berührt haben soll, aberkannt.

Trotz der Enttäuschung bleibt Bozen in der Verlängerung das dominierende Team, doch Vorauer pariert entscheidend gegen Gazley. In den Schlusssekunden der Overtime sorgt ein Pfostenschuss von Obersteiner für Herzklopfen bei den Fans in der Sparkasse Arena. Im Penaltyschießen ist es schließlich erneut Matt Bradley, der die Entscheidung für die Foxes herbeiführt.

HCB Südtirol Alperia – EC KAC 4 – 3 SO [0-1; 2-1; 1-1; 0-0; 1-0]

Tore: 11:52 Nick Petersen (0-1); 21:35 Finn Van Ee (0-2); 28:38 Matt Bradley (1-2); 38:18 Pascal Brunner (2-2); 42:19 Fabian Hochegger PP1 (2-3); 50:40 Anthony Salinitri PP1 (3-3); Entscheidender Penalty: Matt Bradley

Torschüsse: 37-30

Strafminuten: 6-8

Schiedsrichter: Nikolic M., Sternat / Seewald, Sparer

Zuschauer: 2.560