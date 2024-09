Foxes erobern den Alperia Cup

Von: ka

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gewinnt erneut den Alperia Cup. Vor heimischem Publikum besiegen die Foxes den HC Pustertal mit 1:0 dank eines Tores in der Verlängerung von Daniel Mantenuto. Torhüter Sam Harvey sichert sich dabei ein Shutout. Mit diesem Spiel endet die Preseason und der Fokus liegt ab dem nächsten Freitag auf der ICE Hockey League, mit einem Heimspiel-Wochenende gegen Linz und Pustertal.

Die Chronik:

Trainer Glen Hanlon kann wieder auf Seed, Gazley, McClure und Brunner zurückgreifen. Salinitri, Halmo und Miglioranzi fehlen jedoch weiterhin.

Das erste Drittel verläuft ohne größere Höhepunkte und in gemächlichem Tempo. Der HC Pustertal vergibt die ersten beiden Überzahlsituationen, während sich die Foxes in Unterzahl hervorragend verteidigen und Torhüter Harvey in einigen Szenen entscheidend eingreift. Bozen antwortet mit einer schönen Aktion durch Helewka und Gazley. Kurz darauf hat McClure die beste Chance des Drittels, trifft aber nur die Latte. Auch die Weiß-Roten sind im Powerplay nicht erfolgreich, und nach 20 Minuten bleibt es beim 0:0.

Die Gastgeber zeigen sich zu Beginn des zweiten Drittels zu oft unkonzentriert, sodass Pustertal erneut in Überzahl spielt, aber das gelb-schwarze Powerplay-Team bleibt harmlos. Bozen versucht, das Tempo zu erhöhen, lässt jedoch zwei große Chancen ungenutzt: Valentine schießt auf Roys Körper, und Gazley setzt den Puck knapp über die Latte. In einer weiteren Überzahlsituation der Gäste haben die Foxes fast die Führung auf dem Schläger, als Christoffer den Außenpfosten trifft. Helewka sorgt mit einem Schuss aus dem Slot, der nur knapp über das Tor geht, für Nervosität bei Pustertal. Am Ende des Drittels bleibt Bozen mit sechs Minuten Powerplay ineffektiv, und das Ergebnis ändert sich nicht.

Bozen startet gut ins dritte Drittel und trifft durch McClure den Pfosten. Doch auch das Powerplay bleibt weiterhin ohne Erfolg. Kurz danach vergibt Brunner eine weitere Großchance vor Roys Tor. Die Zeit läuft, Pustertal versucht es mit einem Mann mehr, doch nach der dritten Sirene bleibt es beim 0:0.

In der Verlängerung ist es erneut das Duo Frigo-Mantenuto, das zuschlägt: Frigo bedient Mantenuto, der den entscheidenden Treffer zum Bozner Sieg bringt.

HCB Südtirol Alperia – HC Pustertal 1 – 0 OT [0-0; 0-0; 0-0; 1-0]

Tor: 60:45 Daniel Mantenuto (1-0)

Torschüsse: 26-27

Strafminuten: 10-12

Zuschauer: 2.012

Schiedsrichter: Virta, Giacomozzi / Mantovani, Fleischmann