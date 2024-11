Foxes gewinnen Südtirol-Derby

Von: ka

Bruneck/Bozen – In der seit Tagen restlos ausverkauften Intercable Arena gastiert heute der HCB Südtirol zum mit Spannung erwarteten Südtirol-Derby. Das erste Aufeinandertreffen vor einem Monat konnten die Füchse auf Bozner Eis mit 5:2 für sich entscheiden, die Puschtra Wölfe brennen auf eine Revanche gegen den ICEHL-Tabellenführer. Gustav Bouramman kehrt nach längerer Verletzungspause ins Lineup zurück, Jason Jaspers schenkt allen zehn ausländischen Feldspielern das Vertrauen und beordert Andy Bernard zwischen die Pfosten. In den Reihen der Bozner fehlt Dustin Gazley. Abseits des Eises trauert die Wölfe-Familie um Kim Collins. Der gebürtige Kanadier stand in der Saison 2015/16 als Headcoach in Bruneck an der Bande und verstarb am Mittwoch im Alter von 62 Jahren.

Die Teams starten druckvoll ins 196. Derby, die Wölfe feuern nur Sekunden nach dem Faceoff den ersten gefährlichen Warnschuss auf das Bozner Tor ab. Auf der anderen Seite ist es Luca Frigo, der in Andy Bernard seinen Meister findet. Nach rund fünf Spielminuten kann Bernard einen Schuss von Christoffer nicht kontrollieren. Matt Bradley stochert so lange nach, bis der Puck die Torlinie überquert, es steht 0:1 für die Gäste. Bruneck reagiert sofort und setzt den HCB unter Druck. Alex Petan wird von Akeson auf die Reise geschickt, zögert vor Sam Harvey aber etwas zu lange. Wenig später muss Harvey einen scharfen Distanzschuss von Tyler Coulter zur Seite abprallen lassen, Matthias Mantinger schaltet am schnellsten und staubt zum 1:1 ab. Der Ausgleich gibt den Wölfen viel Selbstvertrauen, tauchen immer wieder gefährlich vor Sam Harvey auf. Die Rot-Weißen haben in diese Phase große Mühe, auch in Überzahl (Osmanski sitzt auf der Strafbank) gelingt den Foxes nicht viel. Gegen Ende des Drittels hat die vierte Linie mit Svedberg und Purdeller beinahe das 2:1 auf dem Schläger, auf der anderen Seite bringt Matt Bradley bei einem Rush 25 Sekunden vor Schluss den Pusterer Tormann arg in Bedrängnis. Beim Stand von 1:1 geht es in die erste Pause.

Im zweiten Spielabschnitt kommt der HCB Südtirol wesentlich stärker aus der Kabine und versucht das Momentum wieder auf seine Seite zu bringen. Dies gelingt den Foxes auch, in der 26. Spielminute hält Marchetti aus spitzem Winkel einfach mal drauf; Andy Bernard greift daneben und so steht es plötzlich 1:2 für die Gäste. In der Folge haben die Wölfe viel Mühe, gegen das aggressive Forechecking des Tabellenführers zu bestehen, der die neutrale Zone sicher kontrolliert. Die Hausherren kommen in dieser Phase nur selten zu Chancen. In den Schlussminuten gewinnt das bis dahin faire Derby an Brisanz, als sich Mats Frycklund und Mike Halmo in die Haare geraten. Tyler Coulter hat zwei Minuten vor Schluss den erneuten Ausgleich auf der Schaufel, wird aber bedrängt. Auf der anderen Seite rettet Andy Bernard gegen Halmo (nach Hintertorpass von McClure) mit einem Big Save. Weil der Bozen-Stürmer nachstochert, erhitzen sich die Gemüter. Svedberg und DiGiacinto liefern sich einen Boxkampf, den der HCP-Hüne für sich entscheidet. Weil Lacroix wegen übertriebener Härte auf die Strafbank wandert und sich Osmanski in den Schlusssekunden zu einem unnötigen Revanchefoul an Helewka hinreißen lässt, gehen die Wölfe in doppelter Unterzahl in die zweite Pause.

Das Schlussdrittel beginnt für die Hausherren mit doppeltem Unterzahlspiel und einer kalten Dusche, nach einer knappen Minute erhöht Helewka auf 1:3. Wenig später verhindert der Pfosten einen weiteren Treffer des kanadischen Forwards. Der HC Pustertal lässt sich davon nicht beirren und wartet auf die Gelegenheit zum Gegenstoß. In der 46. Spielminute scheitert Alex Petan allein an HCB-Goalie Sam Harvey, auch zwei Überzahlspiele lassen die Wölfe-Cracks ungenutzt. Knapp sieben Minuten vor Ende der Partie gelingt der 2:3-Anschlusstreffer dann doch, Tommy Purdeller verstellt Harvey die Sicht und fälscht einen Blueliner von Ole Andersen entscheidend ab. Die Puschtra werfen nun alles nach vorne, bei einem Angriff der vierten Brunecker Linie versammelt sich beinahe die gesamte Bozner Mannschaft im Slot, um eine Svedberg-Torchance abzuwehren. Nach Strafen gegen „Bad Boy“ Christoffer (holt Purdeller regelwidrig von den Beinen) und Daniele Mantenuto setzt Jason Jespers alles auf eine Karte und schickt einen Extra Attacker aufs Eis. Doch der zu diesem Zeitpunkt höchst verdiente Ausgleichstreffer fällt nicht, vielmehr besiegelt Luca Frigo 27 Sekunden vor Schluss mit einem Schlenzer ins verwaiste Wölfetor die 2:4-Derbyniederlage.

Der HC Pustertal kann nur kurz durchatmen, übermorgen Sonntag wartet bereits das nächste Heimspiel. Am beliebten Family Day (Spielbeginn: 16.00 Uhr) ist Red Bull Salzburg zu Gast.

HC Pustertal – HCB Südtirol Alperia 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Referees: OFNER, PIRAGIC, Puff, Sparer | Zuschauer: 3.104

Goals HCP: 1:1 Mantinger M. (11.), 2:3 Andersen O. (54./PP1)

Goals HCB: 0:1 Bradley M. (5.), 1:2 Marchetti M. (25.), 1:3 Helewka A. (42./PP2), 2:4 Frigo L. (60./EN/SH1)