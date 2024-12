Foxes holen sich Tabellenführung zurück

Von: ka

Bozen – Overtime-Sieg, zwei Punkte und die Tabellenführung für den HCB Südtirol Alperia: In der Sparkasse Arena besiegten die Weiß-Roten die Steinbach Black Wings Linz mit 3:2, dank des entscheidenden Penaltys von Brad McClure in der Verlängerung. Damit überholen die Bozner Fehérvár und kehren an die Tabellenspitze zurück. Bereits morgen reisen sie jedoch nach Wien: Am Sonntag um 17:30 Uhr treffen sie in der STEFFL Arena auf die Capitals (live auf TV33).

Der Spielverlauf:

Trainer Glen Hanlon musste auf Spornberger, Christoffer und Frigo verzichten, die aufgrund leichter Verletzungen vorsichtshalber geschont wurden. Dafür kehrten Miglioranzi und Halmo ins Team zurück.

Das erste Drittel war intensiv und bot zahlreiche Torchancen: Die erste hatte McClure, der Tirronen zu einer Reflexparade zwang, gefolgt von Knott, der alleine vor Harvey vergab. Das Spiel war geprägt von schnellen Gegenangriffen: Bradley scheiterte an einer spektakulären Parade von Tirronen, während auf der Gegenseite Harvey einen Versuch von Lebler abwehrte. Im ersten Powerplay des Abends traf Gazley mit einem Direktschuss nur die Latte, sodass es beim 0:0 blieb.

Im zweiten Drittel erhielt Linz früh ein Powerplay, doch Bozen hatte erneut die besseren Chancen: McClure legte für Gazley auf, dessen Schuss knapp am Tor vorbeiging. Schließlich erzielten die Foxes in der 24. Minute das 1:0, als ein Schuss von Bourque von der Bande zurücksprang und Bradley am schnellsten reagierte. Bozen erhöhte den Druck, traf durch Mantenuto die Latte und durch Hults den Pfosten. Tirronen hielt Linz im Spiel, indem er McClures Schuss spektakulär parierte, während Gazley aus kurzer Distanz scheiterte. Nach einer Drangphase der Gäste glichen die Black Wings in der 34. Minute aus: Scheid traf aus dem Slot während eines verzögerten Powerplays. Doch Bozen nutzte eine Überzahlsituation nur drei Minuten später und ging durch einen Slapshot von Gazley wieder in Führung. Kurz vor der Sirene bewahrte Harvey die Foxes mit einer Glanzparade gegen St-Amant vor dem erneuten Ausgleich.

Das dritte Drittel war taktisch geprägt, beide Teams achteten mehr auf Details. Die Foxes arbeiteten daran, die Partie zu entscheiden: Frank hatte die beste Chance auf das 3:1, scheiterte jedoch an Tirronen. Linz drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich und wurde in der 57. Minute belohnt: Feldner traf nach Vorlage von Söllinger mit einem präzisen Direktschuss aus dem Slot zum 2:2.

In der Verlängerung dauerte es nur 38 Sekunden, bis Roe McClure auf dem Weg zum Tor stoppte: Der fällige Penalty wurde vom Kanadier eiskalt verwandelt, was Bozen den zusätzlichen Punkt sicherte.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 3 – 2 OT [0-0; 2-1; 0-1; 1-0]

Tore: 23:08 Matt Bradley (1-0); 33:16 Ian Scheid (1-1); 36:27 Dustin Gazley PP1 (2-1); 56:05 Nico Feldner (2-2); 60:38 Brad McClure PS (3-2)

Torschüsse: 27-25

Strafminuten: 6-22

Schiedsrichter: Groznik, Ofner / Mantovani, Rigoni

Zuschauer: 2.720