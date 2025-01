Foxes kehren auf die Siegerstraße zurück

Von: ka

Bozen – Nach zwei Niederlagen in Folge kann der HCB Südtirol Alperia wieder einen drei-Punkte-Sieg genießen. Die Foxes bezwingen den EC Red Bull Salzburg in dieser Saison zum ersten Mal mit einem 2:0, das im dritten Drittel eines intensiven, körperbetonten Spiels mit Playoff-Tempo entschieden wird. Es ist der fünfte Shutout der Saison für Sam Harvey (26 Paraden), der von den 3.990 Fans in der Sparkasse Arena zum MVP gekürt wird. Frank und Co. stehen am Wochenende vor zwei äußerst wichtigen Auswärtsspielen: am Freitag in Klagenfurt (live auf DAZN) und am Sonntag in Linz.

Spielverlauf:

Trainer Glen Hanlon kann wieder auf Helewka und Bradley zurückgreifen, während Miglioranzi und Halmo wegen Rotation pausieren. Die Angriffs- und Verteidigungslinien werden neu zusammengestellt.

Das erste Drittel ist von großer Intensität geprägt. Bozen muss sich direkt zu Beginn einem österreichischen Powerplay stellen, bei dem Nissner Harvey zu einer Glanzparade zwingt. Mit zunehmender Spielzeit erhöhen die Weiß-Roten den Druck und kommen zu ersten Chancen vor Tolvanen: McClure, Frank und DiGiacinto versuchen es im Getümmel, doch der finnische Goalie hält stark. Gazley muss nach wenigen Einsätzen verletzt vom Eis, Brunner ersetzt ihn in der Aufstellung. Beide Teams gehen mit vollem Körpereinsatz zur Sache, und nachdem das zweite Powerplay der Red Bulls abgewehrt wurde, erarbeitet sich Helewka die beste Möglichkeit, doch Tolvanen pariert mit dem Schoner.

Im zweiten Drittel bleibt das Spiel äußerst ausgeglichen. Helewka hat erneut eine gute Chance, doch Bradley kann den Abpraller nicht verwerten. Beide Mannschaften agieren auf hohem Tempo und verhindern größere Gelegenheiten, wobei die Torhüter von ihren Abwehrreihen unterstützt werden. DiGiacinto probiert es mit einem Schuss über die Latte, doch Bozen vergibt in diesem Abschnitt zwei Überzahlsituationen. Zwischenzeitlich gibt es auch eine Rauferei zwischen Bradley und Bourke sowie eine kuriose Szene, bei der sich Wimmers Trikot nach einem Check von Marchetti in der Bande verfängt – mehrere Minuten sind nötig, um den österreichischen Verteidiger zu befreien.

Im dritten Drittel wird Salzburg zunehmend foulanfälliger. Bozen vergibt ein drittes Powerplay, doch im vierten gelingt endlich der Treffer: In der 48. Minute setzt DiGiacinto Salinitri in Szene, der den Puck ins Kreuzeck schießt. Die Führung entfacht die Partie erneut, Salzburg drängt auf den Ausgleich und kommt durch Nissner gefährlich nahe, doch Harvey bleibt souverän. Die Weiß-Roten verpassen es, die Partie in Überzahl zu entscheiden. Im Schlussabschnitt setzen die Red Bulls alles auf eine Karte und nehmen den Torhüter vom Eis. 64 Sekunden vor der Schlusssirene macht Bradley mit dem 2:0 alles klar.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 2 – 0 [0-0; 0-0; 2-0]

Tore: 47:44 Anthony Salinitri PP1 (1-0); 58:56 Matt Bradley EN (2-0)

Torschüsse: 25-26

Strafminuten: 11-17

Schiedsrichter: Ofner, Piragic / Mantovani, Zgonc

Zuschauer: 3.990