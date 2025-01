Foxes müssen nächste Niederlage einstecken

Von: ka

Bozen – Zweite Niederlage in Folge und die erste der Saison gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV für den HCB Südtirol Alperia. In der Villacher Stadthalle unterliegen die Weiß-Roten mit 3:1. Nach einem starken ersten Drittel, das sie mit einer Führung abschlossen, gelingt es den Foxes nicht, Konstanz zu zeigen, und sie werden in einem schwierigen zweiten Drittel überrumpelt. Zu viele Strafminuten im letzten Drittel machen eine Aufholjagd unmöglich. Frank und Co. kehren am Mittwoch, den 15. Januar, um 19:45 Uhr in der Sparkasse Arena aufs Eis zurück, wo sie auf den EC Red Bull Salzburg treffen – auf dem Programm steht die dritte Student Night der Saison.

Der Spielbericht:

Coach Hanlon kann wieder auf Brunner und Miglioranzi zählen, während die verletzten McClure und Helewka weiterhin fehlen.

Das Spiel beginnt mit einem hohen Tempo, beide Teams kommen zu ersten Chancen: Gazley und Salinitri auf der einen Seite, Rebernig und Hancock auf der anderen. Doch es bleibt zunächst beim 0:0. Der VSV versucht als erstes, den Druck zu erhöhen, doch Harvey zeigt in einigen Situationen starke Paraden. Auf der anderen Seite fordern Valentine und Marchetti Cannata heraus, aber die größte Möglichkeit hat Mantenuto, der aus guter Position erneut am Schlussmann scheitert. Harvey hält den Spielstand aufrecht, indem er gegen Rauchenwald glänzt. Doch in der 19. Minute gehen die Weiß-Roten in Führung: Hults trifft mit einem Schuss von der blauen Linie. Zum Schluss des Drittels sorgt Harvey erneut mit einer Parade gegen Scherbak für Ruhe.

Trotz eines guten Starts der Foxes, bei dem Marchetti und Christoffer fast das 2:0 erzielen, schlägt der VSV zurück. In der 25. Minute gleicht Lindner mit einem Schuss von der blauen Linie aus. Das Spiel bleibt ausgeglichen, Bozen versucht durch Gazley und Halmo erneut in Führung zu gehen, doch die Hausherren werden immer gefährlicher. In der 35. Minute spielt Hughes auf Rebernig, der mit einem präzisen Distanzschuss das Kreuzeck trifft. Nur 34 Sekunden später unterläuft Bourque ein folgenschwerer Fehler, der Kulintsev den Puck zum 3:1 schenkt.

Bozen spielt die ersten sechs Minuten des Schlussabschnitts in Unterzahl und kann den Rückstand daher nicht verkürzen. Stattdessen muss das Team auf ein starkes Penalty Killing setzen, um den Zwei-Tore-Rückstand zu halten. Der VSV hat Pech, als Hancock nur den Pfosten trifft. Die Weiß-Roten haben dann ihre Chance, doch Gazley scheitert an der Fanghand von Cannata, nachdem er von Christoffer bedient wurde. In den letzten Minuten kommt Nervosität auf, und Frigo nähert sich dem Tor nur knapp. Mit einem sechsten Feldspieler versucht Bozen schließlich alles, doch der letzte Angriff endet mit einem Pfostenschuss von Salinitri.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 3 – 1 [0-1; 3-0; 0-0]

Tore: 18:32 Cole Hults (0-1); 24:23 Philipp Lindner (1-1); 34:29 Maximilian Rebernig (2-1); 35:33 Daniil Kulintsev (3-1)

Torschüsse: 35-32

Strafminuten: 2-10

Schiedsrichter: Rezek, Smetana / Hribar, Riecken

Zuschauer: 3.250