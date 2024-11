Foxes setzen sich in Innsbruck in der Overtime durch

Von: ka

Bozen – 46 Torschüsse und ein Geniestreich von Brad McClure waren nötig, damit der HCB Südtirol Alperia die Festung des HC TIWAG Innsbruck stürmen konnte. Auch das zweite Brennerderby der Saison geht an die Foxes, die sich nach einer insgesamt dominanten Partie mit 1:0 in der Overtime durchsetzen. Die Defensive der Tiroler und ein überragender Buitenhuis im Tor ermöglichten es den Hausherren jedoch, dem Tabellenführer einen Punkt abzutrotzen. Die Foxes bleiben weiterhin an der Spitze, mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf Fehérvár. Am Sonntag um 16:30 Uhr steht das Spitzenspiel in Salzburg an. Das Spiel wird live auf TV33 übertragen.

Trainer Glen Hanlon konnte wieder auf Finoro zurückgreifen. Mike Halmo blieb aufgrund des „Turnover“ ebenso wie der verletzte Miglioranzi auf der Tribüne. Im Tor begann Vallini.

Das Spiel begann in einem ordentlichen Tempo, und Bozen erspielte sich die erste Chance durch Gazley. Innsbruck antwortete mit einem Versuch von Klassek, dessen Ablenker von Vallini pariert wurde. Dennoch kam die Partie nur schwer in Fahrt: Die Foxes dominierten das Spielgeschehen und hatten auch im Powerplay Gelegenheiten, doch Buitenhuis zeigte sich aufmerksam. Die Tiroler setzten auf Konter, konnten aber nur wenige Chancen vor Vallini kreieren.

Im zweiten Drittel änderte sich das Bild nicht. Die Gäste suchten weiterhin nach einer Lösung, um die österreichische Defensive zu knacken, trafen jedoch nur den Pfosten nach einem Schlagschuss von Seed. Innsbruck blieb weitgehend ungefährlich. Das Powerplay bleibt eine Schwachstelle der Bozner, die in zwei Überzahlsituationen lediglich mit einem Abschluss von Christoffer Buitenhuis prüften. Gegen Ende des Abschnitts hatte Bradley aus guter Position eine Gelegenheit, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch knapp.

Im dritten Drittel öffneten die Tiroler ihr Spiel ein wenig, doch Zusevics scheiterte an Vallini. Bozen nutzte die neuen Freiräume auf dem Eis, doch Buitenhuis glänzte erneut, besonders bei einer Doppelchance von Gazley nach einem Assist von DiGiacinto im Zwei-gegen-Null. Die Foxes ließen nur wenige Risiken zu, aber der Innsbrucker Torhüter blieb die zentrale Figur des Spiels: Selbst als Bradley frei vor dem Tor auftauchte, bewahrte Buitenhuis sein Team mit einer spektakulären Parade vor einem Rückstand.

Das Spiel ging somit in die Overtime, und Bozen benötigte nur 62 Sekunden, um die Entscheidung herbeizuführen: Hults bediente McClure, der aus kurzer Distanz Buitenhuis diesmal keine Chance ließ.

HC TIWAG Innsbruck – HCB Südtirol Alperia 0 – 1 OT [0-0; 0-0; 0-0; 0-1]

Tore: 61:02 Brad McClure (0-1)

Torschüsse: 27-46

Strafminuten: 6-2

Schiedsrichter: Kainberger, Nikolic M. / Mantovani, Martin

Zuschauer: 2.400