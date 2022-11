Foxes stürmen auch Fehervar

Bozen – Spiel zwei der Fünftagestour für den HCB Südtirol Alperia in der Gábor Ocskay Jr. Ice Hall von Székesfehérvár gegen Hydro Fehervar AV19. Der heutige hart erkämpfte Erfolg in Ungarn war ein Spiegelbild des Sieges vor zwei Tagen in Klagenfurt: ein Tor von Miglioranzi zu Beginn des zweiten Abschnittes und eine weitere makellose Torhüterleistung, diesmal von Harvey ebenfalls mit einem Shutout, reichten für den knappen Sieg und zur Rückkehr an die Tabellenspitze punktegleich mit Innsbruck.

Das Spiel. Gleiches Lineup wie im siegreichen Spiel gegen Klagenfurt, also ohne die angeschlagenen Di Perna und Ginnetti, einzige Änderung gab es auf der Torhüterposition, wo wieder Sam Harvey zum Zuge kam.

In den ersten Minuten nach dem Einwurf zeigten die Ungarn auf, wer hier Herr im Hause ist, ohne jedoch besonders gefährlich zu werden. Die erst gute Chance hatte Terbocs nach sieben Minuten mit einer Direktübernahme im hohen Slot, Harvey ließ sich nicht überraschen, auf der Gegenseite versuchte es Gazley mit einem Wraparound, auch sein Versuch endete beim Torhüter. Brenzlig wurde es beim ersten Powerplay zugunsten von Fehervar: eine Sarauer Bombe aus dem hohen Slot wurde vom Bozner Torhüter entschärft, während ein Petan Schuss knapp am Tor vorbeisegelte. In den letzten Spielminuten setzte zuerst Miceli bei einem Konter die Scheibe mit einem Gewaltschuss neben den ungarischen Kasten, für Fehervar scheiterte Bartalis aus aussichtsreicher Position an Harvey.

Es waren gerade einmal 32 Sekunden im Mitteldrittel gespielt, da gingen die Gäste in Führung: Frank legte einen Querpass auf Frigo, der für den mit vollem Schwung heranstürmenden Miglioranzi auflegte und dieser beförderte die Scheibe mit einem Gewaltschuss in die hohe Ecke. Die Hausherren konterten sofort zuerst mit Mihaly und anschließend mit Bartalis, Harvey verhinderte Schlimmeres. In der Folge blieb auch Terbocs mit einem schnellen Antritt am Bozner Torhüter hängen, und auch Hari biss sich aus guter Position an Harvey fest. Nach einem Bandencheck von Dalhuisen an Mihaly nach Hälfte des Drittels nahmen die Schiedsrichter den Videobeweis zu Hilfe, Fazit: Foxes für fünf Minuten in Unterzahl und der Übeltäter unter der Dusche, somit mussten die Gäste mit nur vier Verteidigern weiterspielen. Das Penalty Killing der Talferstädter verdiente das Prädikat Extraklasse, immer wieder konnte das eigene Drittel befreit werden, während Halmo gleich nach Ablauf der Strafe allein auf Roy zustürmte, an diesem aber nicht vorbeikam.

Gleich nach Wiederbeginn vergaben die Foxes leichtfertig einen 3:1 Konter, dem folgte das nächste Powerplay der Hausherren, wieder verteidigten die Weißroten mit Erfolg, konnten aber ihrerseits bei zwei Überzahlspielen auch keine Nadelstiche setzten, fast wäre ein Konter von Fournier ins Auge gegangen. Ab Minute zehn rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Bozner Gehäuse, Teufelskerl Harvey behielt gegen Petan und Campbell die Oberhand. Die klareren Chancen erspielten sich aber die Gäste: Miceli blieb ein einem Solo an Roy hängen, während Hults den Abschluss zu lange hinauszögerte. Die letzten Minuten waren dann nichts für schwache Nerven: die Talferstädter kassierten zwei Mal eine Bankstrafe wegen Spielverzögerung, retten sich aber mit allerletztem Einsatz und unter der Regie eines unüberwindlichen Harvey schadlos über die Runden.

Am Dienstag, 29. November, mit Spielbeginn um 19:15 Uhr beenden Frank & Co. ihre Fünftagestour in Wien gegen die spusu Capitals.

Hydro Fehervar AV19 – HCB Südtirol Alperia – 0:1 (0:0 – 0:1 – 0:0)

Die Tore: 20:32 Enrico Miglioranzi (0:1) –

Schiedsrichter: Soos/Trilar – Durmis/Vaczi

PIM: 4:33

Torschüsse: 20:16

Zuschauer: 2190