Foxes und Wölfe feiern Siege

Bozen/Bruneck – Die Steinbach Black Wings Linz verteidigten am Freitag die Tabellenführung in der win2day ICE Hockey League, die Oberösterreicher feierten einen 7:2-Heimsieg über die BEMER Pioneers Vorarlberg. Während der HCB Südtirol Alperia seine Siegesserie auf neun Spiele verlängerte, sorgte der HC Pustertal mit einem Erfolg in Klagenfurt für den einzigen Auswärtssieg.

Die Steinbach Black Wings Linz behaupteten am Freitag ihre Tabellenführung durch einen 7:2-Erolg über die BEMER Pioneers Vorarlberg. Die Oberösterreicher stellten bereits im ersten Drittel durch Tore von Pusnik (8.), Stajnoch (14.) und Kristler (18.) die Weichen auf Sieg. Die Gäste steigerten sich im Mittelabschnitt und kamen sogar bis auf einen Treffer her, Logan Roe erzielte aber noch vor der zweiten Pause das 4:2. Im Schlussdrittel sorgten die überlegenen Hausherren für klare Verhältnisse, unter anderem bejubelte Julian Pusnik seinen zweiten Treffer des Abends. Am Ende verbuchte Linz mit 7:2 den sechsten Heimsieg in Folge.

Heimsiege für Salzburg und Villach

Auf Rang zwei liegt nun der punktegleiche EC Red Bull Salzburg. Der amtierende Meister feierte gegen HK SZ Olimpija mit 4:1 einen klaren Sieg und kehrte nach zuletzt zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurück. Die Red Bulls beherrschten die Slowenen fast über die gesamte Distanz, der erste Treffer gelang Peter Schneider jedoch erst in der 29. Minute. Kapitän Thomas Raffl setzte mit seinem 300. Liga-Tor zur 2:0-Führung einen persönlichen Meilenstein. Die Hausherren hatten in der 54. Minute ein Vier-Tore-Führung, kurz vor Schluss verhinderte Trevor Gooch in Überzahl ein Shutout von Salzburg-Goalie Atte Tolvanen.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV trat beim 400. Ligaspiel von Philipp Lindner gegen die spusu Vienna Capitals erstmals in dieser Saison mit einem vollzähligen Lineup an. Die Kärntner zeigten ein äußerst effizientes erstes Drittel und gingen mit einer 4:0-Führung in die Pause. Benjamin Lanzinger erzielte dabei zwei Treffer – für den 23-Jährigen war es der erste Doppelpack in der win2day ICE Hockey League. Im Mittelabschnitt bejubelte auch Blaz Tomazevic sein zweites Tor an diesem Abend. Die Wiener zeigten Moral und kämpften sich im dritten Drittel zurück, der VSV gewann am Ende dennoch mit 6:3 – die Blau-Weißen verbesserten sich mit dem zehnten Sieg im elften Heimspiel auf Rang vier.

Südtiroler Teams feiern Erfolge

Einen besonders eindrucksvollen Lauf kann weiterhin der HCB Südtirol Alperia aufweisen. Der Vizemeister gewann zu Hause gegen den HC TIWAG Innsbruck mit 4:2 – dabei erzielten gleich drei Spieler einen Doppelpack. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Gäste – zwei Tage nach dem starken CHL-Auftritt gegen Lukko Rauma – durch Gordon Green in Führung. Mike Halmo (PP) sorgte noch im Mittelabschnitt für den Ausgleich und Dustin Gazley drehte die Partie zugunsten der Hausherren. Nachdem sich sowohl Halmo und Green bereits ein zweites Mal in die Torschützenliste eintragen konnten, sorgte Gazley per Empty Netter für den Endstand.

Erstmals in dieser Saison mit einem vollen 22-Mann-Aufgebot empfing der EC-KAC den HC Pustertal – und ausgerechnet an diesem Abend ging die drei Partie andauernde Siegesserie der Rotjacken zu Ende. Die Gäste legten in der fünften Minute durch Matthias Mantinger vor, Jan Mursak gelang in Überzahl der Ausgleich. Die Klagenfurter konnten jedoch nicht an die letzten Leistungen anschließen und gerieten erneut in Rückstand: Alex Petan traf in der 38. Minute. Das Team aus Bruneck verteidigte den 2:1-Vorsprung bis zur Schlusssirene und feierte den zweiten Saisonerfolg über die Rotjacken.

Graz bezwingt Fehervar in Tor-Festival

Die Moser Medical Graz99ers bejubelten an einem abwechslungsreichen Eishockey-Abend einen 6:4-Erfolg über das Top-6-Team von Hydro Fehervar AV19. Nach der verdienten Heim-Führung durch Ken Ograjensek drehten die Ungarn die Partie bis zur 31. Minute zu ihren Gunsten. Dann avancierte jedoch 99ers-Neuzugang Renars Krastenbergs mit einem Hattrick zum Matchwinner – seine Tore führten zum 4:2. Fehervar steckte jedoch nie auf und verkürzte sowohl zum 3:4 als auch 4:5. Durch den bereits zweiten Empty Netter der Hausherren von Ograjensek stand der 6:4-Sieg schließlich fest.

win2day ICE Hockey League | 24.11.2023:

EC-KAC – HC Pustertal 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Referees: GROZNIK, SIEGEL, Bärnthaler, Gatol-Schafranek

Tor KAC: Mursak (18./PP)

Tore Pustertal: Mantinger (5.), Petan (38.)

EC Red Bull Salzburg – HK SZ Olimpija 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Referees: PALKÖVI, SMETANA, Eisl, Nothegger

Tore Salzburg: Schneider (29.), Raffl (35.), Thaler (38.), Bourke (54.)

Tor Ljubljana: Gooch (59./PP)

EC iDM Wärmepumpen VSV – spusu Vienna Capitals 6:3 (4:0, 1:0, 1:3)

Referees: PIRAGIC, REZEK, Muzsik, Wimmler

Tore Villach: B. Lanzinger (7., 16.), Richter (12.), Tomazevic (15., 35.), Sabolic (58./EN)

Tore Wien: Eriksson (45.), Weinger (47.), Ticar (57.)

Steinbach Black Wings Linz – BEMER Pioneers Vorarlberg 7:2 (3:0, 1:2, 3:0)

Referees: HLAVATY, NIKOLIC K., Beynek, Seewald

Tore Linz: Pusnik (8., 55./PP), Stajnoch (14.), Kristler (18.), Roe (39.), Knott (44.), Collins (55./PP)

Tore Pioneers: Owre (32.), van Nes (35.)

Moser Medical Graz99ers – Hydro Fehérvár AV19 6:4 (1:1, 1:1, 4:2)

Referees: HRONSKY, OFNER, Durmis, Riecken

Tore Graz: Ograjensek (7., 60./EN), Krastenbergs (38., 42., 45.), Antonitsch (59./EN)

Tore Fehervar: Stipsicz (17.), Leavens (31.), Bartalis (56.), Leclerc (59.)

HCB Südtirol Alperia – HC TIWAG Innsbruck 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Referees: BERNEKER, NIKOLIC M., Mantovani, Sparer

Tore Bozen: Halmo (37., 53.), Gazley (45., 59./EN)

Tore Innsbruck: Green (21., 54.)