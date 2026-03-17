Foxes unterliegen auch im vierten Spiel

Von: ka

Bozen – Es war ein schwieriger Abend für den HCB Südtirol Alperia in der Hala Tivoli: Das Team verlor Spiel 4 der Viertelfinalserie gegen HK Olimpija Ljubljana mit 0:4. Damit gehen die Slowenen in der Serie mit 3:1 in Führung und haben am Donnerstag den ersten Matchpuck: Spiel 5 findet am 19. März um 19:45 Uhr in der Sparkasse Arena in Bozen statt. Bozen muss gewinnen, um im Rennen zu bleiben.

Der Spielbericht:

Trainer Doug Shedden greift in die Aufstellung ein, schont Di Perna und Gennaro im Rahmen einer Rotation sowie Cairns und Larcher und setzt stattdessen auf Miglioranzi in einer Reihe mit Seed sowie auf Brunner in der vierten Linie mit Frank und Misley. Marchetti ist der 13. Stürmer.

Der Beginn des Spiels ist ausgeglichen, beide Teams neutralisieren sich weitgehend, ohne gefährlich zu werden. Bozen übersteht die erste Unterzahlsituation der Slowenen problemlos und kommt anschließend zur größten Chance des ersten Drittels: Schneider startet gemeinsam mit McClure durch, der Puck gelangt zu Nummer 19, doch Tokarski pariert. Auf der anderen Seite versucht Olimpija, mehr Offensivdruck zu erzeugen, doch Harvey ist stets aufmerksam. Die Weiß-Roten, die im Vergleich zu den ersten drei Spielen ihre Spielweise ändern, versuchen mit einer Einzelaktion von Mantenuto den gegnerischen Torhüter zu überraschen, doch nach 20 Minuten steht es 0:0.

Olimpija schlägt zu Beginn des zweiten Drittels im Powerplay zu: In der 22. Minute findet Quince vor dem Tor nach einem glücklichen Abpraller den Puck, der hinter Harvey im Netz landet. Bozen versucht zu reagieren und erhält eine große Chance mit fast zwei Minuten doppelter Überzahl: Trotz Versuchen von Bradley, Gildon und McClure gelingt den Weiß-Roten kein Treffer, und das Momentum kippt wieder zugunsten der Gastgeber. Ljubljana kontrolliert die Offensivbemühungen der Foxes und entscheidet das Spiel gegen Ende des zweiten Drittels vor: In der 37. Minute verwertet Drozg einen Konter nach einem Ausrutscher von Pollock an der blauen Linie, und 44 Sekunden vor der Sirene trifft Kapel nach einem weiteren Gegenstoß im Anschluss an eine starke Parade von Harvey. Nach 40 Minuten steht es 3:0 für die Slowenen.

Im dritten Drittel gelingt Bozen nicht die nötige Reaktion, um eine Aufholjagd zu starten. Nach zwei Chancen durch Pollock und Gersich gleich zu Beginn kontrolliert Olimpija das Spiel und geht kein Risiko ein, kommt sogar nach Fehlern der Bozner Defensive beinahe zum vierten Tor. Die Foxes lassen ein Powerplay ungenutzt, und Pollock vergibt die große Chance zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase sorgt dann Pance mit einem Empty-Net-Goal für das endgültige 4:0. Viel Nervosität führt zu zahlreichen Strafen auf beiden Seiten, ohne jedoch am Ergebnis etwas zu ändern.

HK Olimpija – HCB Südtirol Alperia 4 – 0 [0-0; 3-0; 1-0] – Serie: 3-1

Tore: 21:09 Marly Quince PP1 (1-0); 36:14 Jan Drozg (2-0); 39:16 Rok Kapel (3-0); 56:11 Ziga Pance EN (4-0)

Torschüsse: 33-35

Strafminuten: 42-54

Schiedsrichter: Fichtner, Ofner / Muzsik, Riecken

Zuschauer: 4.005