Foxes weiter von der Rolle

Innsbruck/Bozen – Bereits zum vierten Mal erfolgte der ICEHL Start des HCB Südtirol Alperia in der TIWAG Arena gegen die Hausherren des HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck. Die Negativserie der Talferstädter fand auch in Innsbruck seine Fortsetzung, starke und kompakte Tiroler schickten Frank & Co. mit einem klaren 5:1 Sieg auf die Heimreise.

Das Match. Coach Niklas Sundblad meldete mit Ausnahme des angeschlagenen Pietroniro alle Mann an Bord, auch Vallini hatte sich von seiner Muskelermüdung rechtzeitig erholt.

Guter Start für die Hausherren, die gleich zu Beginn das erste Powerplay zur Verfügung hatten und dieses auch zur Führung nutzten: gute Puckzirkulation der Haie im Angriffsdrittel, bis die Scheibe zum freistehenden Krogsgaard kam, der aus dem Bullykreis abzog und in die hohe Ecke traf. Die Foxes kamen fast nie ins Spiel, da sie sich immer wieder durch Bankstrafen schwächten und dies für drei weiter Male, den Hausherren gelang jedoch kein weiterer Treffer, da die weißrote Defensive inklusive Svedberg gute Arbeit verrichtete. In den letzten fünf Minuten kamen die Bozner besser ins Spiel und hatten zweimal durch Gazley gute Möglichkeiten, Buitenhuis war beide Male zur Stelle.

Schrecksekunde für die Gäste nach zwei Minuten, Roy war alleine durchgebrochen, Svedberg konnte ihn jedoch stoppen, in der Folge kamen die Weißroten besser ins Spiel, nur mit dem Toreschießen wollte es einfach nicht klappen: Gazley scheiterte aus kurzer Distanz, während Valentine Halmo aus der Tiefe auf die Reise schickte, Buitenhuis entschärfte seinen Vorstoß, Thomas vergab eine weitere gute Möglichkeit. Bozen neutralisierte ein weiters Powerplay der Hausherren, im Anschluss scheiterte Lessio am Innsbrucker Torhüter, auf der Gegenseite stoppte Svedberg zuerst einen 2:1 Konter der Haie, musste jedoch bei der nächsten Aktion kapitulieren: Peeters schloss eine herrliche Kombination mit Roy erfolgreich aus dem Slot ab. In der letzten Minute des mittleren Abschnittes klingelte es zum dritten Mal im Bozner Kasten: Mackin legte nach einem Slalom dem mitgelaufenen Halbert die Scheibe in den Lauf, dieser brauchte nur mehr den Schläger hinzuhalten.

Innsbruck verwaltete im Schlussdrittel den Vorsprung geschickt und schlug noch zweimal zu: bei einer zeitversetzten Strafe schnappte sich Peeters einen Bozner Fehlpass im Spielaufbau, war auf und davon und ließ Svedberg aussteigen, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff gab Green einem Blueliner von Albano die entscheidende Richtungsänderung zum 5:0 für die Haie. Der Bozner Treffer durch eine Einzelleistung von Ford in der letzten Spielminute vermasselte Buitenhuis das Shutout. Noch zu bemerken, dass sich Shaw und Di Perna einen Boxkampf lieferten, der mit einer Matchstrafe für den Innsbrucker Goalgetter endete.

Frank & Co. sind bereits morgen abends um 19:45 Uhr in der Sparkasse Arena wieder im Einsatz. Gegen Hydro Fehervar AV19 bedarf es einer merklichen Leistungssteigerung, wollen die Weißroten die ersten Punkte einfahren. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf von 12:30 bis 14:30 und ab 17:45 Uhr.

HC Tiwag Innsbruck – HCB Südtirol Alperia 5:1 (1:0 – 2:0 – 2:1)

Die Tore: 01:47 PP1 Anders Krogsgaard (1:0) – 32:42 Senna Peeters (2:0) – 39:18 Nathanael Halbert (3:0) – 51:18 Senna Peeters (4:0) – 53:34 PP1 Gordon Green (5:0) – 58:22 Connor Ford (5:1)

Schiedsrichter: Berneker/Huber – Seewald/Wimmler

PIM: 39:23

Torschüsse: 29:40