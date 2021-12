Foxes wieder leicht im Aufwind

Bozen – Der Stephanstag hat dem HCB Südtirol Alperia Glück gebracht. Die Foxes kehren mit einem 4:2 Erfolg gegen die Dornbirn Bulldogs und drei wichtigen Punkten aus dem Messestadion in die Talferstadt zurück. Das Match stand bis zur letzten Minute auf des Messers Schneide, bis Miceli mit einem Schuss ins verwaiste Dornbirner Tor für die endgültige Entscheidung sorgte.

Das Match. Coach Greg Ireland ließ seine Cracks mit demselben Lineup wie im Derby auflaufen, daher fehlten wie gehabt Pitschieler (verletzt) und Di Perna (Turnover), das Tor verteidigte Kevin Boyle.

Bozen nahm sogleich die Zügel in die Hand und ging nach drei Minuten in Führung: Halmo spielte Maione an, der die Scheibe aus spitzem Winkel in die lange Ecke beförderte. Lange dauerte die weißrote Führung allerdings nicht an, denn noch in derselben Minute schafften die Hausherren den Ausgleich durch einen Distanzschuss in die Kreuzecke von Vandane. Die Bulldogs versuchten nun nachzusetzen und hatten mit Suhonen eine gute Möglichkeit, in Führung zu gehen. Die besseren Chancen erarbeiteten sich aber die Foxes durch Mizzi, Lowe, Frank und Findlay, Beck im Tor der Vorarlberger war jedes Mal auf dem Posten.

Im mittleren Abschnitt machte sich Bozen das Leben durch vier Bankstrafen selbst schwer. Dornbirn schnürte die Gäste dabei mehrmals im eigenen Drittel ein, das weißrote Bollwerk rettete sich mit etwas Mühe und einigen entscheidenden Paraden von Boyle über die Runden. Im Spiel fünf gegen fünf hatten jedoch die Foxes die Nase vorne, die Versuche von Findlay, Alberga und Lowe scheiterten alle an einem stark aufspielenden Beck im Dornbirner Kasten. So verblieb es nach zwei Dritteln beim Stand von 1:1.

Bozen startete furios in den Schlussabschnitt und Findlay wurde gleich zu Beginn durch einen Big Save von Beck gestoppt. Der Treffer lag aber in der Luft, denn kurz darauf gab der Kanadier der Scheibe nach einem Getümmel vor dem Vorarlberger Tor den entscheidenden Gnadenstoß. Gegen Mitte des Schlussabschnittes hatte abermals Findlay nach einem Fehler von Suhonen allein vor Beck die Entscheidung auf dem Schläger, wieder behielt der Goalie der Hausherren die Oberhand. So war es Bernard sieben Minuten vor Spielende vorbehalten, im ersten Powerplay für Bozen den Vorsprung zu erhöhen, Ciampini hatte den Kapitän herrlich freigespielt. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff machte es Suhonen, der Treffer wurde erst nach dem Videobeweis anerkannt, mit einem Blueliner nochmals spannend. Miceli setzte dem Ganzen mit einem Schuss ins verwaiste Dornbirner Tor in der letzten Minute ein Ende.

Bernard & Co. kehren am Dienstag, 28. Dezember, in die Eiswelle für das Match gegen den HC TIWAG Innsbruck (19:45 Uhr) zurück. Die Eintrittskarten sind bereits online verfügbar, der Vorverkauf findet morgen (Montag) von 17:00 bis 19:00 Uhr (HCB Büro) und Dienstag von 13:00 bis 15:00 Uhr (Stadionkassen) statt.

Dornbirn Bulldogs – HCB Südtirol Alperia 2:4 (1:1 – 0:0 – 1:3)

Die Tore: 03:06 Mathew Maione (0:1) – 03:44 Davis Vandane (1:1) – 43:15 Brett Findlay (1:2) – 53:23 PP1 Anton Bernard (1:3) – 57:13 Teemu Suhonen (2:3) – 59:26 PP1 EN Angelo Miceli (2:4)

Schiedsrichter: Berneker/Huber – Martin/Rigoni

Zuschauer: 499