Frankfurt folgt Kloten ins Finale

Von: luk

Neumarkt – Die Löwen Franfurt greifen zum vierten Mal nach der Trophäe beim internationalen Dolomitencup. Der DEL-Klub rang einen tapfer kämpfenden HC Pustertal in der mit mehr als 800 Fans gefüllten Würtharena mit 2:1 nieder.

Nach dem Klotner 4:1-Sieg gegen Kometa Brno vom Freitag stand der zweite Turniertag in Neumarkt ganz im Zeichen mehrerer Premieren. Zum einen absolvierten Pustertal und Frankfurt jeweils ihren ersten Testspielauftritt in der laufenden Saisonvorbereitung, zum anderen war es das erste Aufeinandertreffen überhaupt der beiden Teams beim Dolomitencup. Dabei waren beide bereits mehrfach beim Turnier zu Gast. Der HCP ging das Premierenduell ohne den angeschlagenen Davide Conci an, beim DEL-Klub fehlte mit Carter Rowney, ein Stanley-Cup-Sieger und absoluter Star des Teams.

Bevor die Kontrahenten in der Würtharena loslegen durften, hieß es für Spieler und Fans zunächst aber erstmal warten. Da bei einigen HCP-Cracks die Ausrüstung nicht regelkonform war, wurde der Spielbeginn etwas verzögert. Als es dann endlich losging, zündete Frankfurt auf Anhieb ein Feuerwerk. Nach einem herrlichen Zuspiel von Dominik Bokk schob Markus Schweiger in der 9. Minute zum 1:0 ein, keine zwei Zeigerumdrehungen später baute Hannu Tripcke die Führung aus. Er ließ den neuen HCP-Goalie Olivier Roy am kurzen Pfosten alt aussehen.

Bei den Wölfen aus Bruneck, die den überzeugenden Youngster-Neuzugang Tommy Purdeller in der ersten Angriffslinie aufboten, machten sich zwischenzeitlich die ersten zwei harten Trainingswochen bemerkbar. Dennoch versuchten sie, dem Favoriten Paroli zu bieten. Was im zweiten Durchgang – trotz mehrerer Unterzahlspiele – durchaus gelang. Einzig ein Pfostentreffer von Dennis Lobach sorgte für Gefahr vor dem HCP-Gehäuse. Auf der Gegenseite blieb Tyler Coulter zunächst an Frankfurts Olympiasieger und zweifachen Weltmeister, Jussi Olkinuora, hängen, dann machte es Jason Akeson besser. Er traf in der 39. Minute zum 1:2. Und plötzlich war wieder richtig Spannung drin!

Diese spitzte sich im Schlussdrittel zu, als Matthias Mantinger aus kurzer Distanz das Torgebälk traf und Mikael Frycklund mit einer Riesenchance an Olkinuora scheiterte. Mit Fortdauer des Spiels wurde das Geschehen auf dem Eis ruppiger und härter, immer wieder mussten die Refs eingreifen. In der dadurch zerfahrenen Schlussphase brachten die Löwen den knappen Vorsprung über die Zeit.

Sonntag ist Finaltag

Dadurch hat das Team aus der Finanzmetropole am Sonntag die Chance, sich zum vierten Mal als Turniersieger in die Ehrentafel des Dolomitencup einzutragen. Die Löwen treffen im Finale um 20.00 Uhr auf die Kloten Flyers. Der HC Pustertal und der HC Kometa Brno spielen um 15.45 Uhr um Platz drei.

HC Pustertal – Löwen Frankfurt 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

HC Pustertal: Roy (Bernard); Osmanski-Bouramman, Andersen-Wesley, Glira-Althuber, Zanatta; Fricklund-Purdeller-Lacroix, Coulter-Mantinger-Akeson, Findlay-Petan-Andergassen, Traversa-Gschliesser-Deluca, Hasler.

Coach: Jason Jaspers.

Frankfurt Löwen: Olkinuora (Brenner); Niehus-Kirichenko, Lauridsen-Mcneill, Maginot-Wirt, Bidoul; Froberg-Schweiger-Bokk, Burns-Brace-Napravnik, Pfaffengut-Lobach-Proft, Cimmermann-Kaus-Tripcke.

Coach: Tom Rowe

Schiedsrichter: Moschen, Piniè (Fleischmann, Mantovani)

Tore: 0:1 Markus Schweiger (8.16), 0:2 Hannu Tripcke (10.15), 1:2 Jason Akeson (38.47)

Zuschauer: 832

MVP: Tommy Purdeller (Pustertal), Jussi Olkinuora (Frankfurt)

18. Internationaler Dolomitencup

Freitag, 16. August

EHC Kloten (SUI) – Kometa Brno (CZE) 4:1

Samstag, 17. August, 20.00 Uhr

HC Pustertal (ITA) – Löwen Frankfurt (GER) 1:2

Sonntag, 18. August, 15.45 Uhr

Kometa Brno – HC Pustertal

Sonntag, 18. August, 20.00 Uhr

Löwen Frankfurt – Kloten Flyers