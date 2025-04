Frankfurt und Bremen befeuern Europacup-Träume

Kapitän Friedl und Werder siegten in Stuttgart

Von: APA/dpa

Eintracht Frankfurt kann weiter mit der Champions-League-Teilnahme liebäugeln. Die Hessen siegten zum Abschluss der 29. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Heidenheim 3:0 (2:0) und festigten damit ihren dritten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf Platz fünf (Mainz) beträgt komfortable fünf Punkte. Vom Europacup träumen darf auch wieder Werder Bremen.

Das Team um das Österreicher-Trio Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll gewann beim direkten Konkurrenten VfB Stuttgart mit 2:1 (1:1) und ist durch den dritten Sieg in Folge bis auf zwei Punkte an den internationalen Plätzen dran. Den Siegtreffer gegen dezimierte Schwaben erzielte Oliver Burke mit seinem zweiten Treffer der Partie in der 90. Minute.