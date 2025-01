Frankreich und Kroatien mühen sich ins WM-Halbfinale

Von: apa

Rekord-Weltmeister Frankreich und Co-Gastgeber Kroatien haben bei der Handball-WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien in jeweils dramatischen Schlussphasen das Halbfinale erreicht. Les Bleus besiegten am Dienstag Ägypten mit 34:33 (18:14), Kroatien setzte sich ebenfalls in Zagreb gegen Ungarn mit 31:30 (16:16) durch. Am Donnerstag stehen sich die beiden Gewinner im Halbfinale gegenüber.

Die Ungarn, in der Hauptrunde 29:26-Sieger über Österreich, gaben gegen die Hausherren einen Vier-Tore-Vorsprung fünf Minuten vor dem Ende aus der Hand. Vor 15.600 Zuschauern gelang den Kroaten um den gebürtigen Wiener und Ex-Fivers-Spieler Ivan Martinovic ein 5:0-Lauf, den Siegtreffer machte Marin Sipic nach einem Gegenstoß rund zwei Sekunden vor der Schlusssirene. Beim Auftritt Frankreichs, in der Vorrunde souveräner 35:27-Sieger über Österreich, waren es gar nur 0,3 Sekunden die zwischen dem entscheidenden Treffer und dem Abpfiff lagen.

Am Mittwoch treffen in den weiteren Halbfinalpartien in Oslo Titelmitfavorit Dänemark und Brasilien sowie Portugal und Deutschland aufeinander.