Freiluft-Weltrekord auf dem Rittner Eisring geknackt

Klobenstein – Davide Ghiotto stellt bei der Mehrkampf-Italienmeisterschaft in Klobenstein in 13.03,35 Minuten eine neue Bestmarke über 10.000 Meter auf – Die Rittnerin Maybritt Vigl holt Silber im Sprint-Vierkampf.

Der Höhepunkt der Eisschnelllauf-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse im Mehrkampf, Sprint-Vierkampf und Massenstart in Klobenstein war der Rekordlauf von Davide Ghiotto über 10.000 Meter. Der zweifache 10.000 m-Weltmeister, Davide Ghiotto (31) aus Vicenza, verbesserte in 13.03,35 Minuten den Bahnrekord, auch Freiluft-Weltrekord über 10.000 m, des niederländischen Ausnahmekönners und mehrfachen Weltmeisters, Sven Kramer, von der Mehrkampf-EM 2007 von 13.10,44 Minuten um mehr als 7 Sekunden. Zu neuen Eisschnelllauf-Italienmeistern kürten sich Davide Ghiotto (Finanzsportwache) und Francesca Lollobrigida (Luftwaffe) im Mehrkampf, Francesco Betti (Polizei-Sportgruppe) und Giorgia Aiello (Cardano) im Sprint-Vierkampf sowie Michele Malfatti (Finanzsportgruppe) und Alice Marietti (Piné) im Massenstart. Für den einzigen Südtiroler Medaillengewinn hat die Rittnerin Maybritt (20) als Vize-Italienmeisterin im Sprint-Vierkampf gesorgt.

Die Eisschnelllauf-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse auf dem Eis-Oval in Klobenstein bot den Zuschauern spannende Wettkämpfe bei nahezu perfekten Bedingungen. Bei strahlendem Wetter, Windstille und optimal präpariertem Eis gaben die Athletinnen und Athleten alles, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Über 3 Tage hinweg traten die besten Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufer des Landes in den bedeutendsten nationalen Rennen der höchsten Leistungsklasse gegeneinander an. Besonders Maybritt Vigl überzeugte mit einer starken Leistung und sicherte sich den zweiten Platz im Sprint-Vierkampf. Sie zeigte, dass sie zu den besten Eissprinterinnen Italiens gehört. Zusätzlich erreichte sie im Massenstart den 10. Platz. Auch der Rittner Romedius Thurner (22) zeigte ein solides Rennen und belegte im Sprint-Vierkampf den 5. Platz. Nach dem Wettkampf äusserte er sich zufrieden und erklärte, dass vor allem die 500 m für ihn gut gelaufen sind. “Ich habe alles gegeben”, resümierte Romedius Thurner knapp aber zufrieden. Seine Schwester Carmen Thurner (19), die im Mehrkampf angetreten ist, landete auf dem 10. Platz. Für sie stand jedoch nicht das Ergebnis im Vordergrund. “Ich habe momentan gesundheitliche Probleme”, erklärte Carmen Thurner nach dem Rennen. “Die Meisterschaft war für mich eine gute Gelegenheit, um meinen aktuellen Strand zu überprüfen und mich auf die Junioren-Italienmeisterschaften im Jänner und Februar vorzubereiten”.

Ein besonderes Highlight war der neue Freiluft-Weltrekord von Davide Ghiotto. Der Langstreckenspezialist, der zur internationalen Spitze des Eisschnelllaufs gehört, lief mit einer Zeit von 13.03,35 Minuten einen Freiluft-Weltrekord über 10.000 Meter. Gleichzeitig war es ein neuer Bahnrekord. Der bisherige Outdoor-Rekord des Niederländers Sven Kramer aus dem Jahr 2007 wurde um beeindruckende sieben Sekunden verbessert. Ghiotto, der Bronze bei den Olympischen Spielen über 10.000 m gewann und bei den letzten beiden Auflagen der Einzelstrecken-WM Weltmeister über 10.000 m wurde, erreichte mit den 4 Mehrkampf-Distanzen 152,892 Punkte und sicherte sich damit den Italienmeistertitel im Mehrkampf. Dieser aussergewöhnliche Erfolg sorgte für Begeisterung und ist ein Meilenstein für die Geschichte des Eisschnelllaufs. Bei den Frauen sicherte sich Francesca Lollobrigida von der Luftwaffe den Mehrkampf-Titel. In den Sprint-Wettbewerben, über 500 und 1000 m, die zweimal gelaufen wurden, gingen die Titel an Francesco Betti (Polizei-Sportgruppe) und Giorgia Aiello (Cardano). Im Massenstart triumphierten Alice Marletti (Pinè) und Michele Malfatti (Finanzsportgruppe) bei den Männern.

Die Wertungen

Mehrkampf, Männer (500, 5000, 1500, 10.000 m), Endstand nach 4 Distanzen:

1. Davide Ghiotto (Finanzsportgruppe) 152,892 Punkte; 2. Daniele Di Stefano (Polizei-Sportgruppe 154,512; 3. Andrea Giovannini 155,296; 4. Michele Malfatti (beide Finanzsportgruppe) 156,254; 5. Manuel Ghiotto (Polizei-Sportgruppe) 156,569; 6. Manuel De Carli (Pinè) 160,657.

Frauen (5000, 3000, 1500 , 5000 m), Endstand nach 4 Distanzen:

1. Francesca Lollobrigida (Luftwaffe) 168,536; 2. Alice Marietti (Pinè) 171,144; 3. Linda Rossi (Fiamme Azzurre) 173,483; 4. Giulia Presti (Pinè) 174,228; 5. Veronica Luciani (Noale) 174,608; 6. Federica Maffei (Carabinieri) 175,851; 10. Carmen Thurner (Ritten) 142,386 (3 Strecken).

Sprint-Vierkampf (500, 1000, 500, 1000 m)

Männer, Endstand nach 4 Distanzen):

1. Francesco Betti (Polizei-Sportgruppe) 145,580 Punkte; 2. Mattia Peghini (Pinè) 148,075; 3. Lorenzo Minari (Trient) 148,265; 4. Mattia Leonardelli (Piné) 149,755; 5. Romedius Thurner (Ritten) 153,520; 6. Simone De Carli (Piné) 153,730.

Frauen, Endstand nach 4 Distanzen:

1. Giorgia Aiello (Cardano) 160,465 Punkte; 2. Maybritt Vigl (Ritten/Carabinieri) 163,960; 3. Giorgia Fusetto (Noale) 167,830; 4. Giulia Lollobrigida (Fiamme Azzurre) 175,165.

Massenstart, Männer:

1. Michele Malfatti; 2. Davide Ghiotto; 3. Manuel De Carli. Frauen: 1. Alice Marietti; 2. Laura Peveri; 3. Giulia Presti; 10. Maybritt Vigl.