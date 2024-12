„Friday Night“ in Castellammare di Stabia

Der FCS am Freitag zu Gast in Kampanien

Von: Ivd

Castellammare di Stabia – Mit dem Freitagabendspiel in Castellammare di Stabia eröffnet der FC Südtirol den 16. Spieltag der Serie B. Um 20.30 Uhr, als Friday-Night-Match dieser Runde, treffen die Weißroten im Romeo-Menti-Stadion auf den Tabellenachten Juve Stabia.

Die Weißroten wollen die bittere Niederlage gegen Cremonese als Anlass nehmen, den Verlauf der Saison zu ändern und in Castellammare di Stabia zurück in die Erfolgsspur zu finden. Trainer Marco Zaffaroni kann dabei auf die wiedergenesenen Giacomo Poluzzi und Andrea Cagnano zählen, die nach ihren Verletzungspausen ins Aufgebot zurückkehren. Gleichzeitig muss die Mannschaft jedoch ohne die verletzten Kapitän Fabian Tait, Jasmin Kurtic und Federico Davi auskommen.

Der Gegner Juve Stabia

Die „Wespen“ aus Castellammare di Stabia sind als letztjähriger Gruppensieger der Serie C (Kreis C) in die zweite Liga aufgestiegen. Juve Stabia war bereits zuvor in der Serie B im Einsatz und spielte zuletzt in der Saison 2019/20 in dieser Liga, wodurch der Verein über wertvolle Erfahrungen auf diesem Niveau verfügt. Dies hat die Mannschaft von Trainer Guido Pagliuca in den ersten 15 Spieltagen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Gelb-Blauen konnten in der laufenden Saison 19 Punkte sammeln und teilen sich damit mit Brescia den achten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Fünftplatzierten Cesena beträgt lediglich drei Zähler. Juve Stabia setzt auf ein Spielsystem mit einer Dreierabwehr, wobei das Mittelfeld und der Sturm in unterschiedlichen Varianten agieren können. Der beste Torschütze der „Wespen“ ist der 24-jährige Angreifer Andrea Adorante, der bereits fünf Treffer erzielt hat.

„Die Mannschaft unternimmt alles Mögliche, um auf diese Situation zu reagieren. Mit großer Entschlossenheit arbeiten die Spieler daran, diese schwierige Phase zu überwinden und den Trend zu wenden. Dabei liegt der Fokus unserer Arbeit in erster Linie auf dem mentalen Aspekt, der im Fußball entscheidend für viele Situationen ist. Es darf keine Niedergeschlagenheit aufkommen, sondern nur der Wille, eine klare Reaktion zu zeigen. Die Jungs leisten in dieser Hinsicht gute Arbeit und wissen, dass in solchen Momenten eine starke Mentalität gefragt ist“, meint Zaffaroni.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Juve Stabia und dem FC Südtirol wird von Herrn Ermanno Feliciani aus der Sektion Teramo geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Andrea Zingarelli (Siena) und Ivan Catallo (Frosinone) sowie der 4. Offizielle Leonardo Mastrodomenico (Matera). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Luigi Nasca (VAR-on-site; Bari) und Salvatore Longo (AVAR-on-site; Paola).