Frühes Kasper-Tor bei Sieg der Detroit Red Wings

Dienstag, 03. Februar 2026 | 09:45 Uhr
Kasper mit 50. NHL-Scorerpunkt
Von: apa

Marco Kasper hat mit seinem frühen Tor zum 1:0 die Detroit Red Wings in der NHL auf die Siegerstraße im Auswärtsspiel gegen die Colorado Avalanche gebracht. Der Kärntner traf beim 2:0-Erfolg bereits in der ersten Minute und erzielte damit seinen 50. Scorerpunkt in der stärksten Eishockeyliga der Welt. Lucas Raymond sorgte mit einem Empty-Net-Tor für den ersten Detroit-Sieg nach drei Niederlagen. Als Dritter der Eastern Conference liegt Detroit weiter auf Play-off-Kurs.

In dieser Saison hält Kasper bei sechs Toren und sieben Assists. Der Vorarlberger Marco Rossi kam dagegen aufgrund einer Verletzung für seine Vancouver Canucks im Auswärtsspiel gegen die Utah Mammoth nicht zum Einsatz.

