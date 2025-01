Gabriel Messner glänzt erneut

Zweiter Platz in Bansko

Von: luk

Villnöß/Bansko – Der 27-jährige Snowboarder Gabriel Messner aus Villnöß hat seine beeindruckende Form am Wochenende im bulgarischen Bansko eindrucksvoll bestätigt. Nach einem dritten Platz am Samstag sicherte sich Messner am Sonntag im Parallelriesentorlauf den zweiten Rang und damit erneut einen Platz auf dem Podest.

Im Finale musste sich Messner lediglich Olympiasieger Dario Caviezel geschlagen geben. Bereits am Vortag hatte er mit Platz drei hinter zwei Österreichern seine starke Verfassung unter Beweis gestellt.

Mit diesen Ergebnissen hat Messner nun insgesamt vier Podestplätze in seiner Karriere erreicht – allesamt in der laufenden Saison.

Während bei den Südtiroler Männern außer Messner keiner unter die Top Ten fuhr, glänzte bei den Frauen die Langtaufererin Jasmin Coratti. Sie erreichte einen starken vierten Platz und verpasste das Podium nur knapp. Den Sieg sicherte sich die Deutsche Ramona Theresia Hofmeister.