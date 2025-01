Gabriele Gori ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Von: mk

Bozen – Gabriele Gori ist neuer Spieler des FC Südtirol. Die Weißroten haben sich mit dem Transferrechteinhaber Avellino auf ein Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2025 mit anschließendem Kaufrecht geeinigt.

Geboren am 13. Februar 1999 in Florenz, begann Gori seine fußballerische Laufbahn im Jugendsektor von Sestese, bevor er sich 2010 der Akademie von Fiorentina anschloss. Im Sommer 2018 verließ der Angreifer die „Viola“ und wechselte auf Leihbasis zu Foggia in die Serie B, um erste Erfahrungen im Profifußball zu sammeln. Nach zehn Einsätzen und einem Treffer erfolgte im Winter ein ligainterner Wechsel zu Livorno, wo er in sechs Zweitligaeinsätzen drei Tore erzielte.

Die Saison 2019/20 verbrachte Gori bei Arezzo in der Serie C, wo er in 21 Ligaeinsätzen neun Tore und zwei Vorlagen verbuchen konnte. Diese starken Leistungen ermöglichten ihm die Rückkehr in die Serie B, wo er in der Saison 2020/21 mit Vicenza drei Tore in der Liga sowie einen weiteren im Italienpokal erzielte.

Nach der Saison mit Vicenza wechselte Gori – weiterhin als Leihgabe von Fiorentina – zu Cosenza in die Serie B. In 18 Ligaeinsätzen erzielte der Angreifer fünf Tore und bereitete zwei Treffer vor. In der Saison 2022/23 trug er das Trikot von Reggina, mit dem er in 36 Einsätzen drei Tore erzielte.

Im Sommer 2023 unterzeichnete Gori einen Dreijahresvertrag mit Avellino in der Serie C. In den vergangenen eineinhalb Jahren bestritt er für die „Irpini“ 71 Pflichtspiele und konnte dabei 18 Tore sowie sechs Vorlagen verbuchen.

Der FC Südtirol heißt Gabriele Gori herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Bozen.

Andrea Cagnano wechselt zu Avellino

Der FC Südtirol gibt bekannt, dass Andrea Cagnano auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2025 zu Avellino wechselt. Bei Erfüllung festgelegter Bedingungen wird die Leihe in einen endgültigen Transfer umgewandelt.

Geboren am 17. Juni 1998 in Cantù, wechselte Cagnano im Juli 2023 von Como zum FC Südtirol. Im Vorjahr absolvierte er für die Weißroten 22 Ligaspiele und eine Begegnung im Italienpokal, während er in der laufenden Spielzeit drei Mal in der Meisterschaft zum Einsatz kam.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Andrea Cagnano für seinen Einsatz und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg.