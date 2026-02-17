Aktuelle Seite: Home > Sport > Galatasaray nimmt Juventus nach der Pause auseinander
Galatasary reist mit 3 Toren Vorsprung nach Turin

Galatasaray nimmt Juventus nach der Pause auseinander

Dienstag, 17. Februar 2026 | 21:13 Uhr

Von: APA/dpa

Galatasaray Istanbul hat das erste Play-off-Spiel der diesjährigen Champions-League-Saison für sich entschieden. Der türkische Tabellenführer gewann das Hinspiel gegen Juventus klar mit 5:2 (1:2). Noa Lang (49., 75.), Davinson Sanchez (60.) und Sacha Boey (86.) drehten mit ihren Treffern nach der Pause die Partie. Der erst zur Halbzeit beim italienischen Rekordmeister eingewechselte Juan Cabal sah zudem die Gelb-Rote Karte (67.).

In der ersten Halbzeit hatte Gabriel Sara (15.) Galatasaray in dessen erstem K.o.-Runden-Spiel seit zwölf Jahren in Führung gebracht. Doch Juventus konnte die Partie durch Teun Koopmeiners (16./32.) zunächst drehen. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Abwehrchef Bremer (34.) und der taktischen Herausnahme des gelb-rot-gefährdeten Andrea Cambiaso zur Halbzeit brach die Juve-Abwehr nach der Pause auseinander.

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

