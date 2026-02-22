Aktuelle Seite: Home > Sport > Gall beendet UAE-Tour auf Rang fünf, Sieg an Del Toro
Guter Saisonstart für Felix Gall

Gall beendet UAE-Tour auf Rang fünf, Sieg an Del Toro

Sonntag, 22. Februar 2026 | 14:21 Uhr
Guter Saisonstart für Felix Gall
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/Archiv/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Mit Endrang fünf bei der UAE-Tour hat Felix Gall einen guten Saisonstart hingelegt. Österreichs Radsport-Aushängeschild wurde auf der 149 km langen Schlussetappe rund um Abu Dhabi beim dritten Tagessieg des italienischen Sprinters Jonathan Milan (Lidl) 66., damit verteidigte der Osttiroler seinen Top-5-Platz im Gesamtklassement. Der Decathlon-Kapitän wies nach sieben Tagen einen Rückstand von 1:34 Minuten auf den mexikanischen Gesamtsieger Isaac Del Toro (UAE) auf.

Gall ließ damit unter anderem den zweifachen Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien, der Zehnter wurde, hinter sich. Der 27-Jährige hatte in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals Gregor Mühlberger als Helfer an der Seite, der Niederösterreicher beendete die Rundfahrt hinter Patrick Konrad (51./Lidl) und Patrick Gamper (53./Jayco) als viertbester ÖRV-Athlet auf Platz 57.

