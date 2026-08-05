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Spitzenplatz für Gall

Gall Etappenfünfter bei Burgos-Rundfahrt

Mittwoch, 05. August 2026 | 17:46 Uhr
Spitzenplatz für Gall
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
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Rad-Aushängeschild Felix Gall hat auf der zweiten Etappe der Burgos-Rundfahrt einen Spitzenplatz eingefahren. Der Osttiroler belegte am Mittwoch bei der Bergankunft in Pineda de la Sierra den fünften Platz, drei Sekunden hinter dem siegreichen Briten Oscar Onley (Ineos). In der Gesamtwertung belegt der 28-Jährige nach zwei von fünf Etappen Rang zehn (+13 Sek.). Für den Giro-Zweiten vom Decathlon-Team ist das Rennen ein Test für die am 22. August beginnende Spanien-Rundfahrt.

Am Donnerstag steht zum Abschluss des Teilstücks ein steileres Finish über 9 km auf dem Programm, nachdem die Spitzenfahrer am Mittwoch nach 3,4 km bergauf mit geringen Zeitabständen ins Ziel kamen.

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