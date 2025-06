Gall nach 6. Etappe der Tour de Suisse weiter Siebenter

Von: APA/sda

Der Belgier Jordi Meeus (Red Bull) hat am Freitag die 6. Etappe der Tour de Suisse gewonnen. Das Ausreißertrio Mauro Schmid und Stefan Küng (beide SUI) und der Australier Harry Sweeny wurde auf dem letzten Kilometer vom Feld eingeholt. Meeus setzte sich im Massensprint nach 186 Kilometern von Chur nach Neuhausen am Rheinfall durch. Felix Gall und Felix Großschartner kamen zeitgleich ins Ziel, Gall behielt seinen siebenten Gesamtrang hinter Leader Kévin Vauquelin (FRA/+2:20).

Der Osttiroler im Team von Decathlon kam als Tages-46., UAE-Profi Großschartner als 27. ins Ziel. Großschartner ist nun als zweitbester von insgesamt fünf Österreichern Gesamt-Zwölfter. Vauquelin (Team Arkéa) führt unverändert weiter 29 Sekunden vor seinem französischen Landsmann Julian Alaphilippe (Tudor) und 39 vor dem Portugiesen Joao Almeida (UAE).

Vom Rheinfall, dem größten Wasserfall Europas, geht es weiter in Richtung Vierwaldstättersee, wo am Wochenende der Abschluss der 88. Tour de Suisse erfolgt. Am Samstag steht die mit 207,3 km längste Etappe dieser Rundfahrt auf dem Programm, die mit einem knapp 4 km langen Schlussanstieg nach Emmetten endet. Tags darauf folgt das abschließende Bergzeitfahren von Beckenried hinauf zur Stockhütte.