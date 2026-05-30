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Gall steht unmittelbar vor seinem größten Erfolg

Gall wieder Tageszweiter und auch Gesamt vor Platz zwei

Samstag, 30. Mai 2026 | 16:29 Uhr
Gall steht unmittelbar vor seinem größten Erfolg
APA/APA (AFP)/LUCA BETTINI
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Von: apa

Radprofi Felix Gall radelt seinem bisher größten Erfolg entgegen. Auf dem 20. und vorletzten Abschnitt des Giro d’Italia von Gemona del Friuli nach Piancavallo behauptete der Osttiroler am Samstag über 201 km als Tageszweiter seinen zweiten Gesamtrang souverän und dürfte diesen am Sonntag aller Voraussicht nach auch über die Ziellinie in Rom bringen. Tagessieger und Leader Jonas Vingegaard war einmal mehr unantastbar, der Däne steht damit vor seinem ersten Giro-Triumph.

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