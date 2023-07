Galuppini wechselt vom FCS fest zu Mantua

Bozen – Francesco Galuppini verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Mantua in die Serie C. Die beiden Vereine haben sich auf ein festes Transferabkommen geeinigt.

Galuppini, 29 Jahre alt, wechselte im Winter 2022 – als vorübergehender Torschützenkönig (14 Treffer) der Serie C Gruppe A – von Renate zum FC Südtirol. In der Rückrunde jener Saison bestritt er für die Weißroten 15 Meisterschaftsspiele (zwei Vorlagen), drei Serie C-Pokalbegegnungen sowie ein Supercup-Match und konnte mit den Südtirolern den historischen Aufstieg in die Serie B feiern.

In der vergangenen Saison spielte Galuppini – auf Leihbasis – für Novara in der Serie C. In 36 Pflichtspielen brachte es der Angreifer auf starke zehn Treffer und vier Assists.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Francesco Galuppini für seinen Einsatz und wünscht ihm viel Erfolg für den Verlauf seiner Karriere.