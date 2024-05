Gangster De Coddes mit gelungener Generalprobe

Meran – In gelungener Test für das Große Jagdrennen von Europa gelang Gangster De Coddes im Hauptrennen des heutigen Renntages. Der Wallach aus dem Rennstall der Familie Aichner landete im Preis Pfingstmontag mit Josef Bartos im Sattel einen unangefochtenen Start – Ziel – Sieg vor Ballinsco (Gabriele Agus). Die restlichen 3 Starter Burschi, Lady In The Lake und Gracieux Du Logis.

Nicht der klare Wettfavorit Krokodile Dundee und die polnische Mitfavoritin Runa machten den Sieg im Preis Martelltal unter sich aus, sondern die beiden Außenseiter Pan De Azucar (G. Agus) und Island King (J. Faltejsek). Am Ende behielt Pan De Azucar in diesem Duell klar die Oberhand.

Im Auftaktrennen um den Preis Gargazon setzten sich erwartungsgemäß der Wettfavorit Un Beso und Gaetano Volpe sicher vor Occhio Alla Penna und Grand Pride durch. Für eine große Überraschung sorgte dagegen Maybach im Preis Lod Madonna. Der 4-jährige Wallach aus dem Training von Lisa Stampfl ließ mit Sea And Sea und dem Polen Wamba 2 höher eingeschätzte Gegner hinter sich.

Weitere Tagessiege fielen an Ranger In Paradise und Black Watch.