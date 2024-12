Gantenbein und Wilmsmann blühen in der ersten Quali auf

Von: mk

Innichen – Die erste Qualifikation beim FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites ist Geschichte. Am frühen Donnerstagnachmittag drückten ihr dabei die Schweizerin Talina Gantenbein und der Deutsche Florian Wilmsmann den Stempel auf. Für die ersten beiden von insgesamt vier Finals in Innichen haben sich außerdem auch vier „Azzurri“ qualifiziert, darunter Dominik Zuech aus Lana.

Die Damen-Qualifikation war dabei von drei hochkarätigen Abwesenheiten geprägt. Neben der schwedischen Innichen-Rekordsiegerin Sandra Näslund – sie hat sich nach einem Sturz beim Weltcup-Auftakt in Val Thorens schwer verletzt und fällt monatelang aus – waren auch die beiden Schweizerinnen Sixtine Cousin und Fanny Smith nicht dabei. Die Vorjahressiegerin Cousin hat sich im Oktober schwer am Knie verletzt, Smith ist hingegen nach einem Sturz Anfang der Woche in Arosa angeschlagen und hat am Donnerstag nur abseits der Strecke trainiert. Ob sie am Samstag in der zweiten Qualifikation mit dabei sein wird, bleibt abzuwarten.

Von diesen Ausfällen profitierte im 19-köpfigen Startfeld eine andere Schweizerin: Talina Gantenbein holte sich als sechste Starterin in der Qualifikation der Damen die Bestzeit von 1.24,07 Minuten. Damit hatte die 26-Jährige 23 Hundertstelsekunden Vorsprung auf die Kanadierin India Sherret. In der Qualifikation ging mit Jole Galli auch eine Italienerin an den Start und die Skicrosserin aus Livigno schaffte es auf den dritten Platz mit 0,24 Sekunden Rückstand auf Gantenbein.

Drei „Azzurri“ im Finale dabei, vorne ein Hundertstelkrimi

Nach der Qualifikation der Damen waren die 51 Herren an der Reihe, die sich für einen der 32 Plätze in den Finals am Freitag aus dem Starthaus katapultierten. Von ihnen zähmte ein Deutscher die bestens präparierte Haunold-Piste mit einer Länge von 1435 Metern und 233 Höhenmetern, sowie den 56 eingebauten Elementen am besten. Der 28-jährige Florian Wilmsmann entschied mit seiner Zeit von 1.19,46 Minuten dabei einen Krimi für sich. Der zweitplatzierte Schweizer Ryan Regez hatte eine Hundertstelsekunde Rückstand auf Wilmsmann, dem Drittplatzierten Österreicher Johannes Aujesky fehlte wiederum nur eine Hundertstelsekunde auf Regez.Für eine extrem spannende Entscheidung ist gesorgt.

Aus italienischer Sicht lieferte Simone Deromedis das beste Ergebnis. Der amtierende Weltmeister und aktuelle Gesamtweltcup-Führende aus Predaia ging als Erster auf die Strecke und schloss am Ende mit der Zeit von 1.19,92 Minuten als Achter ab. Auf Platz 15 folgte ihm der einzige Südtiroler in die Final-Heats vom Freitag. Dominik Zuech hat sein Ziel, die Qualifikation für das Finale, mit der Zeit von 1.20,19 Minuten somit erreicht.

Ebenfalls dabei ist Davide Cazzaniga aus Corezzana (Monza), der als 32. abschloss und damit das allerletzte Ticket für das Achtelfinale ergatterte. Damit schob er ausgerechnet seinen Teamkameraden auf den 33. Rang: Federico Tomasoni (Castione della Presolana/Bergamo) verpasste die Qualifikation, genauso wie Edoardo Zorzi aus Songavazzo/Bergamo (41.) und der Südtiroler Yanick Gunsch, der auf Rang 42 abschloss. Für den Matscher bleibt die Haunold-Piste in Innichen damit weiterhin verhext.

Ergebnisse erste Qualifikation FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites

Damen: https://crej.short.gy/ySCPoj

Herren: https://crej.short.gy/seSp8E

Programm Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites:

Freitag, 20. Dezember:

12.15 – 13.45 Uhr Finals Damen und Herren

Samstag, 21. Dezember:

10.40 – 12.10 Uhr Qualifikation Damen und Herren

13.00 – 14.25 Uhr Finals Damen und Herren