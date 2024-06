Gastgeber USA gewinnt sein erstes Spiel bei Copa America

Von: APA/Reuters

Gastgeber USA ist der Start in die kontinentale Fußball-Meisterschaft Copa America gelungen. Das US-Team besiegte am Sonntag in Arlington/Texas Bolivien dank Treffern von Christian Pulisic (3.) und Folarin Balogun nach Vorarbeit von Pulisic (44.) hoch verdient mit 2:0 (2:0). In Miami/Florida setzte sich im zweiten Spiel der Gruppe C Uruguay gegen Panama mit 3:1 (1:0) durch.

Maximiliano Araujo (16.), Darwin Nunez (85.) und Matias Vina (91.) trafen für den Favoriten, Panama erzielte in der 94. Minute durch Michael Murillo den Ehrentreffer.