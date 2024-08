Gauff kämpft sich ins US-Open-Achtelfinale

Von: APA/Reuters

Titelverteidigerin Coco Gauff hat bei Tennis-US-Open in New York das Achtelfinale erreicht. Die US-Amerikanerin setzte sich am Freitag in der 3. Runde in einem hart umkämpften Match gegen die Ukrainerin Elina Switolina 3:6,6:3,6:3 durch. Keine Mühe hatte die Chinesin Zheng Qinwen, die gegen die Deutsche Jule Niemeier mit 6:2,6:1 gewann. Die Spanierin Paula Badosa beendete mit einem 4:6,6:1,7:6(8) den Lauf von Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse aus Rumänien.

Die an Nummer drei gesetzte Gauff, die in den ersten beiden Runden in New York nur sechs Spiele abgegeben hatte, stand gegen Switolina vor ihrer bisher härtesten Prüfung, vermochte ihr Spiel aber im Laufe des Matches zu steigern. Im zweiten Satz half ihr, dass Switolina ihren anfänglichen Elan nicht beibehalten konnte und defensiver spielte. Ihr bestes Tennis hob sich die 20-jährige Gauff für den Entscheidungssatz auf.

Zheng freute sich unterdessen darüber, ein Match in zwei Sätzen beendet zu haben. “Ich war von Anfang an konzentriert”, sagte die Olympiasiegerin von 2024 und Australian-Open-Finalistin nach dem Match. “Ich habe 2022 bei den US Open in der dritten Runde gegen Jule verloren. Ich bin froh, dass ich heute der Sieger bin und nicht weinen muss.”