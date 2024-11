Gauff zweite WTA-Finals-Halbfinalistin – Swiatek verliert

Von: apa

Coco Gauff hat sich als zweite Spielerin vorzeitig das Halbfinalticket bei den Tennis-WTA-Finals gesichert. Die als Nummer drei gesetzte US-Amerikanerin behielt am Dienstag in Riad gegen die Polin Iga Swiatek mit 6:3,6:4 die Oberhand und gewann damit auch ihr zweites Gruppenspiel. Für Swiatek war es die erste Niederlage, sie hält nun genauso bei einem Matchsieg wie die Tschechin Barbora Krejcikova, die sich gegen die US-Amerikanerin Jessica Pegula mit 6:3,6:3 durchsetzte.

Titelverteidigerin Swiatek tritt zum Abschluss noch gegen die bereits ausgeschiedene Pegula an, Wimbledon-Siegerin Krejcikova misst sich nach ihrem Karriere-Premierensieg bei den WTA-Finals mit Gauff. Diese jubelte über den ersten Triumph über Swiatek nach sechs Niederlagen in Folge sowie den erst zweiten im 13. direkten Duell. “Es fühlt sich großartig an. Trotz der schlechten Bilanz im Head-to-Head bin ich mit viel Selbstvertrauen ins Match gegangen, weil ich derzeit tolles Tennis spiele. Ich habe gewusst, dass ich eine Chance habe, wenn ich mein Spiel spiele”, sagte Gauff.

Die 20-Jährige ist die jüngste Spielerin seit Caroline Wozniacki in den Jahren 2009 und 2010, die bei zwei aufeinanderfolgenden Saison-Abschlussturnieren der besten acht Spielerinnen des Jahres das Halbfinale erreicht hat. Zuvor hatte sich bereits Aryna Sabalenka aus Belarus für die Vorschlussrunde qualifiziert, sie wird das Jahr auch fix als Nummer eins der Welt beenden – zum ersten Mal in ihrer Karriere.