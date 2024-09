Geburtstagskind Neumayer in Tulln im Challenger-Halbfinale

Von: apa

Lukas Neumayer hat sich am Freitag beim ATP-100-Challenger in Tulln selbst zum 22. Geburtstag beschenkt. Der Salzburger bezwang den als Nummer zwei gesetzten Schweizer Jeromy Kym nach 2:30 Stunden mit 7:5,6:7(3),6:4 und steht in seinem ersten Challenger-Halbfinale dieser Saison. In diesem trifft er am Samstag entweder auf Rudolf Molleker (GER) oder Andrew Paulson (CZE). Auch Jurij Rodionov kämpfte sich beim Challenger in Cassis in das Semifinale und zurück in die Top 180.

“Ich bin extrem glücklich. Es war mein sechstes oder siebentes Viertelfinale heuer (das fünfte auf Challenger-Niveau, Anm.)..”, schilderte Neumayer im ORF-Interview. Diesmal nahm er auch diese Hürde. “Seit heuer kriegt man am Anfang weniger Punkte, von dem her bin ich sehr erleichtert, dass ich gewonnen habe.”

Neumayer war später an der Seite von Gerald Melzer auch noch im Doppel-Semifinale im Einsatz. Coach Günter Bresnik war zufrieden: “Es geht bei ihm zwar langsam, aber stetig in die richtige Richtung.”

Der 22-jährige Neumayer, der sich damit in die Top 300 zurückgearbeitet hat, verwandelte im ersten Satz einen 3:5-Rückstand zum Satzgewinn. Im zweiten Satz sah es ähnlich aus, Neumayer drehte wieder ein 3:5 zum 6:5, zog dann aber im Tiebreak den Kürzeren. Kym, dessen Trainer Ex-ÖTV-Davis-Cup-Spieler Markus Hipfl ist, gab im dritten Satz seinen Aufschlag zum 3:4 ab. Neumayer wehrte drei Breakbälle zum 5:5 ab und nutzte den ersten Matchball zum Sieg.

Erfreulich aus rot-weiß-roter Sicht ist auch der Halbfinaleinzug von Jurij Rodionov beim ATP-75-Challenger in Cassis. Mit dem dritten Zweisatz-Sieg über einen Franzosen (nach Mae Malige und dem topgesetzten Corentin Moutet) kehrt der Niederösterreicher klar in die Top 200 zurück. Am Freitag war auch Robin Bertrand beim 6:3,6:4 in 84 Minuten chancenlos. Halbfinalgegner von Rodionov ist der Portugiese Henrique Rocha. Im Live-Ranking hat sich Rodionov schon um 23 Plätze auf Position 179 verbessert.