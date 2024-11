Gegen die Teufel aus Cardiff bleiben die Rittner Buam SkyAlps chancenlos

Von: mk

Zilina – Zum Auftakt der dritten Runde des IIHF Continental Cups mussten sich die Rittner Buam SkyAlps am Freitagnachmittag geschlagen geben. Gegen die mit zahlreichen Imports bespickten Cardiff Devils aus Wales verloren Simon Kostner und Co nach einer einseitigen, aber doch unterhaltsamen Partie mit 1:5.

Gegen den derzeitigen Tabellenführer der britischen Erstliga EIHL legten die Rittner Buam SkyAlps bemüht los und Kevin Fink verpasste nach einem Slot-Gestochere das 1:0 (1.). Dann waren die Buam auch gleich einmal in Überzahl auf dem Eis, machten daraus aber nichts. Cardiff wurde in der Folge immer aktiver und brachte sich durch einen Doppelschlag in Führung: Zuerst vollendete der Ex-HC-Bozen-Spieler Gleason Fournier eine schöne Aktion mit einem Schuss ins lange Eck (8.02), 33 Sekunden später hämmerte MacDonald den Puck nach einem Konter ins Kreuzeck (8.35). Ritten steckte den Kopf aber nicht in den Sand und kam gegen die auf dem Papier besseren Waliser immer wieder zu guten Chancen, vor allem nach Puck-Gewinnen im Offensiv-Drittel. Nichtsdestotrotz blieb es beim 0:2-Drittelstand.

Das zweite Drittel begann dann etwas behäbig. Die Rittner Buam SkyAlps hielten den Cardiff Devils nun besser dagegen, gute Tormöglichkeiten gab es auf beiden Seiten aber nur wenige. Die beste entschärfte Furlong in der 26. Minute, als er einen Schuss von Duke aus spitzem Winkel mit der Schulter parierte. Und wie aus dem Nichts schlug Ritten zu: Nach einem Konter startete Lobis gemeinsam mit Szypula alleine auf das Tor der Devils, Lobis knallte den Puck an den Pfosten, doch Szypula versenkte den Abpraller im Tor (29.40). Bei dieser Aktion verletzte sich außerdem Cardiff-Goalie Bowns, er wurde daraufhin von Carruth ersetzt. Der Anschlusstreffer gab den Buam kurz Aufwind, der aber abrupt gestoppt wurde, als Duke aus dem tiefen Slot auf 3:1 stellte (33.18). Und ein Onetimer von der blauen Linie von Cardiff-Verteidiger Donaghey bedeutete sogar die 4:1-Pausenführung für die Waliser (37.40).

Dann mussten die Buam gleich zwei Mal in Folge eine Zwei-Minuten-Unterzahl überstehen, schafften das aber beide Male mit Erfolg, wobei insbesondere Furlong mehrmals über sich hinauswuchs. Zuerst parierte er gegen den alleinstehenden Barrow mit den Schonern (43.), dann entschärfte er einen O’Brien-Schuss aus spitzem Winkel mit einem tollen Reflex (44.). Beim 1:5 war er dann aber machtlos, als MacDonald glänzend für Martin vorbereitete, der aus kurzer Distanz einschob (45.22). Dieser Treffer war auch die Vorentscheidung, Ritten fand nämlich keine Antwort mehr auf den Rückstand und brachte seine Chancen auch in zwei Powerplays nicht rein. Aber auch Cardiff wollte kein weiterer Treffer mehr gelingen, sodass das 1:5 auch der Endstand war.

Für die Rittner Buam SkyAlps geht die dritte Runde des IIHF Continental Cups am Samstag mit dem zweiten Spiel gegen die kasachische Mannschaft Arlan Koskhetau weiter. Spielbeginn ist um 13 Uhr, den Livestream findet man wieder auf der Turnier-Webseite der IIHF.

Rittner Buam SkyAlps – Cardiff Devils 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Tore: 0:1 Fournier (8.02), 0:2 MacDonald (8.35), 1:2 Szypula (29.40), 1:3 Duke (33.18), 1:4 Donaghey (37.40), 1:5 Martin (45.22)